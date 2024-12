Vukovarac osuđen na 35 godina za ubojstvo Jasne Veselinović, majke dvoje djece. Brat u suzama pratio izricanje presude

Na Županijskom sudu u Vukovaru danas je Aleksandar Japić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina zbog teškog ubojstva Jasne Veselinović s kojom je bio u intimnoj vezi. Kako je tijekom iščitavanja presude, na kojoj Japić nije bio prisutan, rekla sutkinja Klaudija Grubišić Japić je Jasni Veselinović zadao ukupno osam uboda nožem ili nekim sličnim sredstvom po tijelu te je radi zadobivenih ozljeda preminula nekoliko sati kasnije.

Prema njenim riječima do ubojstva je došlo 29. listopada 2022. godine oko 18 sati i to ispred obiteljske kuće u Vukovaru u kojoj je živjela Veselinović. Pojasnila je kako je do ubojstva došlo radi toga što je Japić bio revoltiran time što je Veselinović odbila putem mobitela da se te večeri sastane s njim što je on protumačio izdajom. Pred kuću Veselinović, koja je u tom trenutku bila sama s malodobnih dvoje djece, Japić je došao naoružan i kako je rečeno s planom da usmrti Veselinović. Prvo je oštetio njeno osobno vozilo i ulazna vrata kuće, a kada je ona izašla iz kuće zadao joj je više uboda po tijelu oštrim predmetom. Uz dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina Japić je osuđen i na obvezno liječenje ovisnosti od alkohola što će se provoditi unutar zatvorskog sustava.

- Osuđeni Japić je rekao kako se ne smatra krivim te tijekom postupka nije iznosio svoju obranu nego se branio šutnjom – rekla je sutkinja. Dodala je i kako je vještačenjem utvrđeno da je Japić u vrijeme počinjena ubojstva bio smanjeno ubrojiv, što je utvrđeno vještačenjem, kao i da su kod presude uzeti u obzir iskazi koje su dala djeca koja su rekla kako je on njihovoj majci zadao ozljede. Napravljeno je i biološko vještačenje tijekom kojeg je utvrđeno da je na odjeći u obući Japića pronađena žrtvina krv. Grubišić je rekla kako svi dokazi upućuju da je Japić planirao hladnokrvno ubojstvo, bez osjećaja kajanja, kao i da je pred njenu kuću došao naoružan. Prethodno ju je nazivao na mobitel te prijetio da ako se ne vide tu večer da se sutra neće vidjeti i da će on doći i zapaliti njezinu obitelj.

Vještačenjem telefona utvrđeno je i kako joj je uputio više telefonskih poziva te da mu je žrtva poručila da se neće vidjeti dok ne bude normalan, odnosno dok se ne otrijezni. Pojašnjavajući dalje odluku Grubišić je rekla kako je Japić 2018. godine u Oslu bio osuđen na šest godina zatvora radi pokušaja ubojstva. Na izricanju presude bio je Srđan Erić, inače rođeni brat Jasne Veselinović, koji je u suzama pratio izricanje presude i obrazloženja koje je iznosila sutkinja. U rukama je sve vrijeme držao uokvirenu fotografiju sestre.