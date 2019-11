Albanski dječak kojeg je otela majka islamistica vraćen u Italiju

Alvin Berisha, 11-godišnji dječak kojega je prije pet godina otela i odvela u Siriju njegova majka islamistica, vraćen je u Italiju u petak i ponovno spojen s ocem i dvjema sestrama.

"Misija obavljena. Alvin je kod kuće u Italiji", napisala je u tvitu talijanska policija, uz fotografiju dječaka na rimskome aerodromu Fiumicino.

Berisha je živio in Barzagu, gradu oko 50 kilometara sjeverno od Milana, do prosinca 2014., kad ga je majka odvela u Siriju gdje se priključila terorističkoj skupini Islamskoj državi (IS).

Ranije ove godine njegov otac je primio poruku Međunarodnog Crvenog križa u kojoj se kaže da je dječak pronađen u logoru Al-Hol na sjeveroistoku Sirije, u kojemu su zatočenici i njihovi rođaci.

Bio je ondje kao siroče, jer mu je majka poginula u sirijskome ratu.

Talijanske vlasti pokrenule su misiju da se dječak vrati, potaknute tv programom koji je objavio priču.

U tome su pomogli Albanija i Međunarodni Crveni križ i Crveni polumjesec.

"Dječak, koji govori arapski i albanski, ali ne više talijanski jer ga je zaboravio, bio je nepovjerljiv, no uvijek se smiješi i snalazi se", rekla je policijska dužnosnica Maria Jose Falcicchia.