Ako ovih dana začujete buku nad glavama: Evo o čemu se radi

MORH je najavio letačke aktivnosti Francuskog i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Riječ je o međunarodnoj aktivnosti MORANE koja se provodi u hrvatskom zračnom prostoru i tijekom koje se ne očekuje probijanje zvučnog zida. "U okviru bilateralne suradnje Francuskih zračnih i svemirskih snaga (Armee de l'Air et de l'Espace) i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila i piloti Francuskih zračnih i svemirskih snaga će u vremenu od 5. do 8. studenog 2024. u vremenu od 10:00 do 15:00 sati uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se ne očekuje probijanje zvučnog zida", najavili su iz Ministarstva.

Riječ je o međunarodnoj aktivnosti MORANE koja se provodi u hrvatskom zračnom prostoru i planirana je Međunarodnom obrambenom suradnjom za 2024. godinu. "Ističemo kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Zbog navedenih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske ovim putem građane mole za podršku pilotima tijekom provođenja letenja, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke", zaključuju.

FOTO Prepoznajete li dječaka s fotografije? Danas cijela Hrvatska zna 'sve' o njemu, a upravo je napunio 58 godina