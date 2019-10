Ako netko stvara budućnost, onda smo to mi u Međimurju, a u HNS-u za to nije bilo sluha

Međimurski župan Matija Posavec odlučio je napustiti HNS nakon 15 godina. O razlozima govori u intervjuu.

Dugo se lomite, otići ili ostati u HNS-u. Kada ste odlučili da napuštate HNS ?

Onog trenutka kad je bilo jasno da unutarstranački izbori neće biti ovu jesen kako bi se novom vodstvu pružila prilika i dovoljno vremena da se stranka pripremi za iduće parlamentarne izbore.

Koji je ključni razlog zbog kojeg ste odlučili otići nakon 15 godina?

Nisam se mogao pomiriti sa spoznajom da su birači u osnovi zaslužili nove izbore prije dvije godine i da se pretrčava bez izbora na drugu stranu. To je element koji me učinio trajno nezadovoljnim i koji je nanio puno štete infrastrukturi na sjeveru Hrvatske. To je nešto na čemu sam od samog početka inzistirao i govorio o tome. Zalažem se da politika mora biti čista, moramo imati jasne obaveze s moralnog i političkog stanovišta prema biračima koji su nas birali.

Zašto ste uopće toliko dugo ostali u stranci s obzirom na to da već dulje vrijeme kritizirate njezino vodstvo i njegove poteze?

Nastojao sam unutar stranke poštovati sve procedure i pravila stranačkih tijela da pokušam dobiti sugovornike na svoju stranu. Nažalost, nakon tog duljeg perioda nisam imao dovoljno razumijevanja da se ide novim smjerom i u konačnici sam, nažalost, morao napraviti ovaj zadnji korak.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prije manje od pola godine konkurirali ste za kandidata za šefa stranke. Zašto niste, prije izlaska, pokušali ići i na unutarstranačke izbore?

Izborni model u HNS-u je definiran na način koji ne ide u prilog toj ideji. Izborni sabor funkcionira na delegatskom sustavu, a on izvire iz odluka središnjih tijela koja su jasno dala do znanja da ne prihvaćaju tu ideju. Prema tome, izborni sabor ništa ne bi promijenio jer nije bilo spremnosti i volje za novi smjer. Žao mi je da stranka nije prepoznala trenutak. Kad govorimo o datumu unutarstranačkih izbora, moram vas podsjetiti da su izbori na proljeće također prijevremeni jer statut HNS-a nalaže da se izbori unutar stranke održavaju nakon parlamentarnih izbora. Dakle, ako se već ide na izvanredne izbore, onda su oni mogli biti i nekoliko mjeseci ranije. Kao moralnom čovjeku ostalo mi je jedino da tako izrazim nezadovoljstvo.

Što najviše zamjerate vodstvu HNS-a?

Odlučio sam izaći iz stranke i u ovom su trenutku zamjerke vodstvu stranke irelevantne. Svima želim puno uspjeha i zdravlja i na tome bih stao.

Je li vas itko iz stranke kontaktirao nakon što ste objavili da odlazite i zamjeraju li vam?

Ostavio bih to prošlosti. Nakon moje objave jučer, taj dio političkog života je završio. Ono što bih poručio svojim dojučerašnjim kolegicama i kolegama jest da se bore za svoje politike i ciljeve kako misle da je najbolje. Osobno ću se zalagati za vraćanje politike čistih ruku, približavanje politike građanima jer upravo to udaljavanje politike je i dovelo do nepovjerenja i apstinencije znatnog broja naših birača. Moj je put kultura poštovanja, a moj smjer je pogled u budućnost. Ako itko igdje može reći da netko vidi i stvara budućnost, onda smo to mi u Međimurju. Već godinama imamo sustav besplatnog prijevoza učenika, sustav besplatnih udžbenika, sustav poticanja i deficitarnih zanimanja i poduzetništva, sustav u kojem su službenici stvarno i na usluzi građanima, sustav u kojem je izvoz gotovo dvaput veći od uvoza.

Kaže Ivan Vrdoljak da ste prestali biti timski igrač i da ste EU izbore shvatili kao poraz. Kako to komentirate?

Ja neću komentirati izjave gospodina Vrdoljaka. Izbori za Europski parlament pokazali su dubinu krize u kojoj se nalazi HNS i upravo iz te dubine krize nastao je moj poriv da se ide na unutarstranačke izbore odmah jer izvanredne situacije traže izvanredne mjere. Stranka je definitivno u krizi. Nažalost, vrh stranke nije razumio o čemu govorim i posljedica je moj izlazak.

Jeste li samo tražili alibi da odete iz HNS-a, kako kažu u vodstvu stranke?

Ako ćemo govoriti o alibijima, to sam mogao napraviti davno prije. Unatoč svemu otprije dvije godine, doduše na čuđenje mnogih, ostao sam u stranci s mišlju kako je najlakše pobjeći, okrenuti leđa i otići. Ne smijemo zaboraviti ni kako su samo desetak dana prije odluke o koaliciji završili lokalni izbori i znao sam da bi ishitrene odluke poremetile i funkcioniranje vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini. Nisam htio otići jer sam u načelu onaj koji ne odustaje, koji nije odustajao ni u puno težim situacijama. Ostao sam uz stranku s jasnim ciljem, napraviti sve da iznutra vratimo stranku na pravi put. Zalaganja za promjene trajale su od onda, da bi kulminirale nakon rezultata izbora za Europski parlament kada sam predložio potpuno novi koncept, izgradnju nove stranke na novoj paradigmi, promjene dotadašnje politike, ljudi i smjera. Nažalost, za to nije bilo ni sluha, ni volje.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Tražili ste smjenu vodstva HNS-a i izlazak iz vladajuće koalicije. Odbijeno je. Koliko će, po vama, takva odluka “koštati” vašu sada bivšu stranku?

Morate razumjeti da ne bi bilo korektno da komentiram političku budućnost stranke. Razišli smo se upravo u tim našim dubokim neslaganjima u pogledu na budućnost. Želim da se u Hrvatskoj vrati politika građanima.

Hoće li HNS postojati nakon idućih parlamentarnih izbora?

Nemam čarobnu kuglu da predvidim budućnost. Ozbiljan problem na koji sam ukazao bili su EU izbori čiji je rezultat pokazao dubinu problema. Volio bih da stranka ne nestane jer ima dobrih i dragih ljudi koji zaslužuju priliku dalje izgrađivati stranku na novim sustavima vrijednosti.

Najavili ste da ostajete nezavisni župan. Ne osnivate novu stranku?

Ja sam nezavisni župan do kraja svog mandata. Što će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Ako budem ostao u politici i razvijao se na političkoj sceni, borit ću se za promoviranje vrijednosti moralnih osoba, čistih ruku, ljudi koji imaju kvalitetu, ambiciju i volju pomoći svojoj zajednici. Želim promovirati sposobnost koja mora istaknuti vrijednost naših ljudi jer imamo puno mladih i kvalitetnih ljudi koji mogu pomoći da se naša zajednica i društvo pokrenu. U Međimurju smo pokazali da nema ideoloških podjela, već samo tražimo da se uredi sustav u kojem naši ljudi mogu raditi i pristojno živjeti od svog rada. To je model koji bih volio vidjeti u cijeloj Hrvatskoj.

Pisalo se i da “šurujet e” s drugim nezavisnim županima na Sjeveru Hrvatske, posebice Radimirom Čačićem. Je li savez nazavisnih župana način na koji mislite na iduće izbore?

Svašta se pričalo. Bio sam donedavno i u stožerima raznih stranaka i kandidata. Ali kao što vidite, ja sam odabrao ovaj put kao nezavisni župan i mogu obećati da ću se boriti za vrijednosti građanske Hrvatske

Očekujete li probleme u vođenju županije sada nakon odlaska ili vjerujete da je suradnja moguća s HNS-om, kako kaže Vrdoljak?

Uvjeren sam u zrelost svih vijećnika i da neće biti nikakvih problema. I do sada smo uspješno funkcionirali kao konstruktivna većina, vrlo smo kvalitetno radili i vide se rezultati. Odgovornost prema građanima podrazumijeva čist i fer odnos. Međimurje je pokazalo da svojim načinom rada može biti dobar primjer za cijelu Hrvatsku. Kod nas je bitniji princip kako se okupiti nego kako se razdvojiti.

HNS je donio odluku da na predsjedničkim izborima neće podržati niti jednog kandidata. Koga će podržati Matija Posavec?

To što je HNS donio odluku je njihova odluka a što se tiče moje vlastite odluku ne mogu u ovom trenutku dati odgovor na pitanje jer ne znam što su to programi potencijalnih kandidata.