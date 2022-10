Ako je braniteljski status olakotna okolnost pri izricanju presuda, onda bi morao biti otegotna pri imenovanju na funkcije

Za razliku od iznenadnog mišljenja kako status branitelja ne treba biti komadić amnestije pri izricanju presuda, recimo za silovanje, uvjeren sam da ima logike u ostvarenom popustu, jer sudjelovanje u groznim događanjima poput rata na čovjeka doista ostavlja trajne posljedice. Pa kad se nekom tako i progleda kroz predatorske prste, nema tu ničeg lošeg, nego valja promatrati i pozitivnu stranu.



Recimo, hipotetički, silovatelju se smanji kazna zbog sudjelovanja u obrani domovine, a ustvari riječ je o utvrđivanju činjenice da ni posao silovanja nije odradio kako spada, budući da su ga ratne traume čak i za to učinile nesposobnim. U skladu s time, a ako želimo biti dosljedni do kraja, ljude s braniteljskim statusom, ali i s jasno utvrđenim smetnjama proizašlim iz rata, ne treba opterećivati dodatnim dužnostima, obnašanjem javnih funkcija, ne daj bože direktorskim mjestima ili operativno-političkim pozicijama na kojima bi njihovo stanje moglo ugroziti ne samo uspješnost djelovanja sustava, već bi to značilo prevelik ispit za njihove natrunjene ličnosti pa bi svaki neuspjeh ili posrnuće mogli završiti tragično.