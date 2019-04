900 milijuna Indijaca pozvano na birališta: Modija izaziva obitelj Gandhi

Indija je najmnogoljudnija demokratska država u svijetu, a u njoj su jučer počeli najveći demokratski izbori – na izbore, koji će trajati 39 dana, može izaći oko 900 milijuna birača, što je broj koji je jednak onom kada se zbroje birači pet najvećih svjetskih demokracija.

Rezultati izbora bit će poznati tek 23. svibnja. Izbori će se odvijati u etapama, već jučer redovi pred biralištima bili su dugački. Iako mnogi kažu da je kampanja bila izuzetno dosadna i bez imalo kreativnosti, očekuje se da bi odziv na milijun birališta mogao biti veći nego prije pet godina kada je na izbore izašlo 66 posto birača.

Selfie kao dokaz rodbini

Jedna od zanimljivosti zasigurno je i to što ima čak 15 milijuna birača koji imaju 18 ili 19 godina, ali i selfie točke ispred birališta na kojima birači mogu napraviti selfie pokazujući svoj prst uronjen u tintu i tako rodbini i prijateljima pokazati da su glasali.

Indiju bismo mogli nazvati demokracijom u kojoj žene u većem broju izlaze na birališta od muškaraca. Na izborima održanima prije pet godina u dvije trećine izbornih jedinica svoj glas je dalo znatno više žena nego muškaraca. Velik je i broj birača koji su nepismeni – ima ih oko 266 milijuna, a upravo zbog njih na glasačkim strojevima, uz ime stranke, pojavljuje se i fotografija njezina lidera.

Iako bi zaista brojne regionalne stranke mogle imati veliki utjecaj na formiranje vlade, dvije vodeće stranke, vladajuća hinduistička nacionalistička stranka Bharatiya Jannata koju predvodi premijer Narendra Modi i oporbeni Indijski nacionalni kongres kojem su na čelu Rahul Gandhi i njegova sestra Priyanka, djeca Rajiva i Sonije Gandhi. Mnogi Modiju predviđaju pobjedu, iako ne premoćnu kao prije pet godina, kada je dobio dovoljno mjesta u parlamentu da može samostalno formirati vladu. No kritičari kažu da Modi nije ispunio predizborna obećanja i da je polarizirao zemlju na vjerskim temeljima pa očekuju da birači neće za njega glasati u tolikom broju. Modiju nije pošlo za rukom povećati gospodarski rast koji je od 2014. stagnirao, a Indiji treba godišnji rast veći od sedam posto kako bi mogla milijune ljudi izvući iz siromaštva. Porastao je broj nezaposlenih, pao je i izvoz, no Modi vrlo uspješno prikriva konkretne brojke. Također nije uspio stabilizirati selo i poljoprivredu. Štoviše, cijene poljoprivrednih proizvoda znatno su pale pa golem broj poljoprivrednika grca u dugovima. Obje velike stranke odabrale su upravo ruralno stanovništvo kao glavnu metu svojih kampanja. Modi im obećava udvostručenje prihoda do 2022., ulazak farmera u mirovinski sustav i dodatne potpore za sve poljoprivrednike.

Kampanja i na ulošcima

Kada se pogledaju izborna obećanja oko najozbiljnijih problema koji muče Indijce, onda je vrlo lako uočiti da Narendra Modi ide na vrlo konkretna i svima razumljiva obećanja, a Rahul Gandhi i njegov Indijski nacionalni kongres pomalo su apstraktni i nedefinirani. Uzmimo jedan banalni primjer, predizborno obećanje ženama. Dok Rahul Gandhi obećava da će u svakom ženskom WC-u instalirati automat za prodaju uložaka, Modi obećava da će svakoj ženi i djevojci biti omogućeno da kupi paket uložaka za 6,5 lipa.

Modi također igra na rastući hinduistički nacionalizam koji u posljednje vrijeme cvate. Tako mnogi vide bombardiranje pakistanskog dijela Kašmira kao Modijevu odlučnu i krajnje patriotsku odluku. Upravo to moglo bi mu priskrbiti veliki broj glasova. No sigurno je i to da Kongresna stranka neće biti tako potučena kao što je to bila 2014., kada je u parlamentu od 543 mjesta dobila samo 44 mjesta.

VIDEO Indijski radnici u Hrvatskoj