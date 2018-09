70 godina su proveli zajedno, a sada će ih razdvojiti: To će ih uništiti!

Nakon 70 godina provedenih zajedno, Frank Springett (91) i njegova supruga Mary (86) neće živjeti više zajedno. Nisu to oni sami odlučili već djelatnici doma za njegu u kojem su smješteni.

Mary, naime, živi u domu 'Cedar Lodge' u Wootton Wawenu u Engleskoj s obzirom na to da boluje od Alzheimerove bolesti dok Franku prijeti preseljenje u stan uz kojem bi živio sam.

Par je zajedno živio do ožujka ove godine kada su zbog zdravstvenih problema smješteni u dom za njegu starijih osoba. Plaćaju ga 8000 funti za oboje, odnosno 4000 funti po osobi, no odlučeno je kako više ne mogu živjeti zajedno.

Dok Mary ima Alzheimerovu bolest, Frank pati od dijabetesa, reume i potpuno je gluh. Tijekom boravka u domu nekoliko puta je pao, piše Metro.

