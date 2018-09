Ovaj 99-godišnjak svakog dana pješači 10 kilometara kako bi vidio bolesnu suprugu

Da prava ljubav ne poznaje granice pokazuje i primjer Luthera Youngera, 99-godišnjeg Amerikanca, koji svaki dan pješači skoro 10 kilometara kako bi posjetio suprugu Waverlee u bolnici u gradu Rochesteru.

Priču o njemu donijela je TV kuća CBS, a najzanimljivije je da Luther pješači svaki dan, bez obzira na vremenske prilike, još od 2009., kada mu je supruga hospitalizirana zbog tumora na mozgu. Inače, u braku su 50 godina.

ACT OF LOVE: This 99-year-old man walks six miles every single day -- no matter the weather -- to visit his wife in the hospital. And listening to him talk about her will renew your faith in love. https://t.co/T914GFyN1h pic.twitter.com/0amcJbBzwq