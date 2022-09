NASA-in neuspjeh pogonsko gorivo za teoretičare zavjera: 'Odrasli smo u uvjerenju da je sve što je na televiziji točno, a i to je ispalo s***e'

Nakon niza godina razvoja i priprema NASA nije uspjela poslati na testni let svoj sustav SLS s kapsulom Orion, čime bi se označio početak misije Artemis I. Čak 21 milijardu eura vrijedan sustav imao je problema s hlađenjem i jednim od četiri motora pa je nakon dvije odgode testni let, tijekom kojega je kapsula na let oko Mjeseca trebala poslati kapsulu Orion, u kojoj bi "sjedile" lutke, odgođen. Najprije je pri punjenju spremnika s 2,76 milijuna litara tekućeg vodika i kisika primijećeno curenje. Inženjeri američke svemirske agencije otkrili su da curi pokraj jednog od motora koji se nalaze u podnožju rakete. Nakon što je poduzeto sve da se zaustavi curenje na brtvilu sustava za opskrbu motora gorivom, curilo je i dalje. Pokušalo se to riješiti još dva puta, sustav se testirao i helijem, no uspjeha nije bilo. I tada je NASA-in direktor zadužen za lansiranje Charlie Blackwell-Thompson odlučio da polijetanja neće biti.