VELESLALOM

Zrinka Ljutić odlična u prvoj vožnji, napast će postolje u Söldenu

Saalbach: Zrinka Ljutić nastupila na Svjetskom skijaškom prvenstvu u veleslalomu
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 10:35

Ljutić je bila vrlo brza u gornjem dijelu staze, a potom je zadržala odličan ritam i u tehnički zahtjevnom donjem dijelu, čime je potvrdila da pripada samom vrhu svjetskog veleslaloma.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić odvozila je sjajnu prvu vožnju veleslaloma Svjetskog kupa u Söldenu i nalazi se na trećem mjestu s vremenom 1:09.12 te 1.32 sekunde iza vodeće Austrijanke Julie Scheib. Ljutić je bila vrlo brza u gornjem dijelu staze, a potom je zadržala odličan ritam i u tehnički zahtjevnom donjem dijelu, čime je potvrdila da pripada samom vrhu svjetskog skijanja.

Druga je Amerikanka Paula Moltzan (+1.28), dok je iza Ljutić na četvrtom mjestu Lara Colturi iz Albanije (+1.34). Ovakav plasman daje Zrinki sjajnu priliku da u drugoj vožnji napadne postolje u Söldenu i potvrdi odličnu formu na samom otvaranju sezone.

Hrvatska skijašica tako ima sve preduvjete za odličan rezultat i početak sezone kakav bi svaki navijač poželio. Druga vožnja počinje u 13 sati.

Skijanje Zrinka Ljutić

Avatar Asterix
Asterix
11:19 25.10.2025.

Ajmo Zrinka!

