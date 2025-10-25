Zrinka Ljutić odlična u prvoj vožnji, napast će postolje u Söldenu

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić odvozila je sjajnu prvu vožnju veleslaloma Svjetskog kupa u Söldenu i nalazi se na trećem mjestu s vremenom 1:09.12 te 1.32 sekunde iza vodeće Austrijanke Julie Scheib. Ljutić je bila vrlo brza u gornjem dijelu staze, a potom je zadržala odličan ritam i u tehnički zahtjevnom donjem dijelu, čime je potvrdila da pripada samom vrhu svjetskog skijanja.

Druga je Amerikanka Paula Moltzan (+1.28), dok je iza Ljutić na četvrtom mjestu Lara Colturi iz Albanije (+1.34). Ovakav plasman daje Zrinki sjajnu priliku da u drugoj vožnji napadne postolje u Söldenu i potvrdi odličnu formu na samom otvaranju sezone.

Hrvatska skijašica tako ima sve preduvjete za odličan rezultat i početak sezone kakav bi svaki navijač poželio. Druga vožnja počinje u 13 sati.