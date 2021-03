Zoran Mamić odletio u Dubai: 'Ima posla koji ne može obaviti iz Hrvatske'

Zorana Mamića ni pravomoćna presuda zbog koje mora u zatvor na gotovo pet godina, kao ni pandemija koronavirusa, ne sprečava da napušta Hrvatsku. Ovog puta odletio je u Dubai!

- Istina je, otišao je u Dubai i tu nema ništa sporno, mislim da mu je povratna karta za idući petak (2. travanj, op.a.) - rekao nam je Mamićev odvjetnik Mijo Golub i dodao:

- On je naš građanin i ima prava kao svi drugi. Od presude nije prošlo ni mjesec dana, mora neke morate neke stvari završiti i pripremiti. Ipak je radio nekoliko godina tamo i to formalne. Tu su zajmovi, porezi, odjava telefona, neke specijalne punomoći... To ne može riješiti iz Hrvatske.

Pravomoćnom presudom određena mu je kazna zatvora od četiri godine i osam mjeseci, ali još nije dobio rješenje o tome kad bi je trebao odslužiti, što znači da još uvijek ima pravo na slobodu kretanja, čak i preko granice.

Također, svakako je olakotna okolnost za Mamića mlađeg to što se tijekom cijelog postupka ponašao uzorno, dolazio na ročišta, platio jamčevinu i ni na koji način nije opstruirao proces.

Let mu je bio iz Beča, što znači da je prvo morao automobilom u tom smjeru, a potom se ukrcao na zrakoplov.