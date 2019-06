'Zločesti dečko' otkrio što radi po noći i zbog toga zna biti razdražljiv

Australski tenisač Nick Kyrgios imao ispad tijekom meča u Londonu. Naima, Kyrgios je u susretu protiv Roberta Carballesa Baena (7:6(4), 6:3) na turniru u Queen's ponovno pokazao svoju lošu stranu.

Nekoliko je puta vrijeđao suca nakon nekih, za njega, dvojbenih odluka.

- Ti se sa mnom j...o šališ To je bio aut. Imaš samo jedan posao - ispalio je u jednom trenutku australski tenisač i nastavio:

- I šešir ti je smiješan, čak i nema sunca. Zašto ga nosiš? Zezaš me!

Nakon što je dobio prvi set u 'tie-breaku', tijekom drugog seta, nakon jednog loše odigranog lob udarca je promrmljao:

- Tako si lijen, učini nešto. Igrao si Fifu do tri ujutro, pa što si očekivao? - rekao 'zločesti dečko'.

Australac se očito osjećao vrlo umornim, jer je noć umjesto na odmor potrošio na igranje Fife na igračkoj konzoli.

Kada je tijekom nedavnog intervjua upitan treba li uzimati savjete od Novaka Đokovića, burno je reagirao:

- Zašto bih? Što mi on može reći? Što mislite da bi mi mogao reći kada bih otišao po savjet? Što to on meni može reći? - bio je vrlo ljutit Nick Kyrgios.

>>> Pogledajte veliko finale turnira 'Gem Set Hrvatska' na Šalati