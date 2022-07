Zlatna Hrvatica nakon povratka iz Afrike: Hrana je bila loša, smještaj prljav, ali...

Dio hrvatske reprezentacije vratio se s Mediteranskih igara, koje još uvijek traju u alžirskom Oranu. Među medaljašima vratili su se Marija Tolj, zlatna u bacanju diska, te Mateo Žugec, zlatni u vježbi na konju s hvataljkama.

– Iskreno, očekivala sam zlatnu medalju kada sam vidjela konkurenciju u Oranu. Jesam li mislila da će disk pasti na 64,71 metar? Da, očekivala sam to jer su tu dužinu pokazivali rezultati na treninzima. Drago mi je da sam svoj osobni rekord popravila za 1,32 metra i sada s velikim nestrpljenjem očekujem nastupe na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu i na Europskom prvenstvu u Münchenu – rekla je Marija Tolj.

Hoće li biti bar malo odmora nakon Alžira?

– Ne, nijedan dan nije mi slobodan jer već za devet dana putujem u Ameriku, na Svjetsko prvenstvo – istaknula je Marija.

Ništa od odmora u Orebiću?

– To će morati pričekati sve tamo do sredine rujna, kada završi sezona. Jer, nakon povratka sa Svjetskog i Europskog prvenstva čeka me još nastup na mom omiljenom mitingu u Zagrebu, Hanžeku – dodaje Marija.

Ovaj rezultat iz Orana garancija je da bismo vas mogli gledati u oba finala, i na SP- i na EP-u?

– Kada bih ponovila taj rezultat, to je gotovo sigurno – naglasila je Tolj.

Je li moguće da u Münchenu, na Europskom prvenstvu, vidimo dvije Hrvatice na postolju, Sandru Perković i vas?

– Zašto ne?! To je dosta izgledno jer mislim da će preko 64,50 metara biti dovoljno za medalju – istaknula je Marija.

Kako je bilo u Oranu?

– Kada se sve zbroji, bilo je sasvim u redu. Hrana je bila dosta lošija prvih dana, ali to se brzo popravilo, kao i smještaj. Došli smo u dosta prljavu zgradu, ali domaćini su za dan-dva sve očistili i onda je bilo dobro – zaključila je, poprilično blago, Marija.

Naime, sportašice i sportaše su zatekle prljave sobe i jako loša hrana, a neki hrvatski sportaši morali odgoditi sudjelovanje zbog problema sa želučanim tegobama. Sva sreća da se trovanje hranom nije dogodilo kod naših sportaša, ali zato se dogodilo kod natjecatelja iz drugih zemalja. Organizacija je od nadležnih dobila sve moguće palčeve dolje.

Mateo Žugec bio je vidno umoran od dugačkog puta do Zagreba.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.07.2022., Zagreb - Konferencija za medije povodom povratka dijela hrvatske sportske delegacije s Mediteranskih igara iz Alzira. Osvajac zlatne medalje Mateo Zugec. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Imali smo čarter-let do Ljubljane, a onda kombijima do Zagreba. Svi smo iscrpljeni, ali vrijedilo je truda zbog ove zlatne medalje. Drago mi je što je sa mnom na postolju bio i Jakov Vlahek. Ne znam je li se ikada u povijesti Mediteranskih igara dogodilo da na postolju budu dva Hrvata, i to prvi i drugi – istaknuo je Žugec.

Ni kod vas nema vremena za odmor?

– Kako nastupam na Europskom prvenstvu u Münchenu, moram se dobro pripremiti jer je to za nešto malo više do mjesec dana. Bilo bi sjajno tamo ući u finale – zaključio je Žugec.

Pred mikrofone i kamere "sedme sile" na prigodnoj konferenciji za medije stali su zlatna bacačica diska Marija Tolj, zlatni i srebrni gimnastičari na konju s hvataljkama Mateo Žugec i Jakov Vlahek, dvije brončane judašice Iva Oberan i Petrunjela Pavić, polovica brončanog badmintonskog para Luka Ban, streličar Alen Remar i boćar Pero Ćubela. U pratnji su im bili treneri Lucijan Krce (gimnastika), Igor Čimbur (badminton) te fizioterapeut Tomislav Zalović. Dojmove s Igara u Oranu otkrilo je šestero osvajača medalja, iskazavši zadovoljstvo postignutim, uz najavu novih natjecateljskih izazova nakon kratkog odmora. Iz Ljubljane izravno za Split (Solin i Zadar) otputovali su: Dragan Crnov, Ana Viktorija Puljiz, Marko Kumrić (svi iz juda) te Ana Đerek, Miroslav Končarević i Ratko Vuković (gimnastika), a izravno za Rijeku – predstavnici boćanja: Marino Milićević, Carrolina Bajrić, Ria Vojković, Vjekoslav Matetić i Dean Klarić, kao i judaš Robert Klačar.