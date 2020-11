Zidaneu će nedostajati Ramos, a Brozović Interu još i više

Kad su izvučene skupine nove sezone Lige prvaka, kladionice su bile sigurne da će Real Madrid i Inter bez problema proći kroz skupinu B. Nakon pola odigranih susreta u toj skupini vodi Borussia (M) ispred Šahtara i u ovom trenutku ta dva kluba prolaze u nokaut-fazu Lige prvaka, Real Madrid ide u europsko proljeće, ali u Europskoj ligi i mogao bi biti potencijalni suparnik Dinamu i Rijeci kad bi naši klubovi prošli dalje, a iz svega bi ispao Inter.

No kako su još tri kola do kraja, svi klubovi još mogu naći put do prezimljavanja u Ligi prvaka. U najboljoj poziciji je Borussia koja je u prošlom kolu sa 6:0 u gostima isprašila Šahtar, a sad Ukrajince čeka kod kuće i novom pobjedom napravila bi ogroman korak. Osim te pobjede nad Šahtarom, Borussia je uzela bod Interu u Milanu i bod Realu kod kuće.

Zadnja šansa za Inter

Real je uz taj bod s Borussijom upisao pobjedu 3:2 u Madridu nad Interom, ali je u prvom kolu kod kuće poražen od tog, od Borussije nastradalog Šahtara. No s 3:2 pobjedom nad Interom, Real je ipak došao u solidnu poziciju, a Inter koji je dosad upisao samo dva remija i poraz danas jednostavno mora pobijediti Real na San Siru.

Zinédine Zidane iz Italije ima brojna lijepa sjećanja, velike utakmice, trofeje, a sad bi mu još kako legla pobjeda nad Interom. Ne samo zbog nužnih bodova već i zbog činjenice da mu momčad ne briljira ni u španjolskoj ligi. No veliki Zidane u Milano stiže s problemima, osim loše forme, problem je što nema ozlijeđenog kapetana Sergija Ramosa, nema ni ozlijeđenog Karima Benzeme, a zaraženi su Militao i Jović. Vraća mu se Casemiro, vrlo važan kotač u igri, on je odradio svoju izolaciju, ali tri tjedna nije trenirao s momčadi.

Dosad Zidane baš i nije davao preveliku minutažu Luki Modriću, možda u Milanu promijeni priču. S druge strane Antonio Conte možda ima i veći problem, neće imati zaraženog Marcela Brozovića koji je jako važan u veznom redu Intera, zaražen je i iskusni Kolarov, ima i nekoliko ozlijeđenih igrača, a bodovi su mu nužni.

– Znali smo da ta prva utakmica s Interom neće biti lagana, no pokazali smo mentalnu snagu i uspjeli pobijediti. Koliko god je ta pobjeda bila važna, još je dalek put pred nama, opet je Inter veliki izazov, ali mi možemo rasti u Ligi prvaka i na kraju proći ovu kompliciranu skupinu – kazao je Casemiro pred današnji susret u Milanu.

Conte: Možemo proći dalje

Napadački Conte ne bi trebao imati velikih problema, kao što ih nije imao u ovoj sezoni. Lukaku i Lautaro zabijaju i sreća je da im sad neće smetati Sergio Ramos, no problem je što Inter i prima puno pogodaka, pa i kod kuće. Na San Siru je stalno u utakmice ulazio tako da je gubio, ali se i uspješno vraćao, samo jednom se kao domaćin nije uspio vratiti, protiv Milana u gradskom derbiju kada je i izgubio s 1:2. Zadnji povratak internisti su upisali u prošlom talijanskom kolu, gubili su od Torina do 64. minute s 0:2, a onda u ludoj završnici zabili četiri komada.

– Tek su tri kola odigrana, još je devet bodova u igri, još se uvijek možemo izboriti za prolazak skupine – kazao je trener Intera Antonio Conte.

I dok se u toj skupini rasplet ne nazire, već danas bi mir za završne dvije utakmice mogao osigurati Bayern kod kuće protiv Salzburga. Manchester City kod Olympiakosa te Liverpool koji igra kod kuće s Atalantom koja se sigurno nije predala ni nakon domaće petarde od Liverpoola. Uostalom, sjetimo je se prošle sezone, nakon tri kola bila je bez ijednog boda u skupini s Dinamom pa na kraju prošla skupinu.