Žestok odgovor hajdukovca na vruće pitanje: 'Odlazim iz kluba? To su zablude!'

Nogometaši Hajduka odigrali su bez pogodaka u Slovačkoj protiv Ružomberoka u prvom dvoboju 3. pretkola Konferencijske lige. Uzvrat na Poljudu za tjedan dana bit će im prilika da se plasiraju u izlučnu rundu kvalifikacija i tako po prvi puta nakon 2010. godine izbore plasman u grupnu fazu nekog europskog natjecanja. Iako, utakmica u Slovačkoj navijačima splitske momčadi baš i ne ulijeva previše povjerenja pred revanš...

Hajduk je u 90 minuta uputio tek jedan udarac u okvir gola, no srećom po Hajduk, nisu ni Slovaci bili nešto opasniji. Podsjetimo, ako Hajduk prođe, u doigravanju za Konferencijsku ligu čekat će ga bolji iz dvoboja armenskog Noaha i grčkog AEK-a, a u prvom su dvoboju Armenci na svom stadionu pobijedili s 3:1.

Dosta opširan intervju nakon utakmice za Dalmatinski portal dao je Rokas Pukštas. Hajdukovom Amerikancu trener Gennaro Gattuso dao je 88 minuta. Zanimljiv je bio njegov odgovor na pitanje odlazi li iz Hajduka?

- Zadovoljan sam svojim napretkom u malim detaljima, no svaka je utakmica šansa za poboljšanje nečega. Netko gleda videa i napreduje, imam sreće što imam okolinu koja mi pomaže da budem bolji i da pomognem ekipi. Zadovoljan sam - rekao je uz dodatak:

- Imam ugovor s Hajdukom i sada igram za njega. To su sve zablude. Sretan sam što mogu igrati s Ivanom Rakitićem i Ivanom Perišićem. Odlično je učiti od njih, oni su veliki ljudi prije svega, pričaju sa svima, pomažu svim mladim igračima. Jako sam zahvalan što ih imamo u momčadi, to puno znači. Moram nastaviti biti pravi u trenutku, imati bolji tajming u svojem kretanju. Nekada me žele ovdje, nekada ondje, izborit ću gol. Moram biti bolji u tajmingu, a moja me momčad stavlja na pozicije iz kojih mogu zabiti - kazao je.