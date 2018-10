Zbog kriminalca na čelu saveza boks ostaje bez OI?

Svjetski boksački savez (AIBA) u posljednje vrijeme ima ozbiljnih teškoća, a najnoviji slučaj prijeti da bi plemenita vještina mogla biti izbačena iz programa Olimpijskih igara u Tokiju. A to bi se moglo dogoditi bude li za predsjednika, početkom studenoga u Moskvi, izabran Uzbekistanac Gafur Rahimov (67). A upravo će on, izgleda, biti jedini kandidat nakon što je Kazahstanac Serik Konakbajev zakasnio s prijavom pisama potpore iz najmanje 20 zemalja članica. Doduše, sa sjednice Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog odbora procurila je ideja da bi se, u slučaju da Rahimov ipak bude izabran, išlo na osnivanje alternativne sportske asocijacije. Upravo zbog toga, Franco Falcinelli, predsjednik Europskog boksačkog saveza, lobira među članovimaa Izvršnog odbora AIBA-e da podrže protukandidata Konakbajeva.

Kriminalno umrežen

Zašto je Rahimov čelnicima MOO-a trn u peti? Zato što dotičnog gospodina američko Ministarstvo financija etiketira kao jednog od vodećih uzbekistanskih kriminalaca. Štoviše, američke tajne službe smatraju ga članom takozvanog Bratskog kruga, kriminalnog sindikata koji koordinira nekoliko kriminalnih mreža iz zemalja nastalih raspadom Sovjetskog Saveza, koje se pak bave svime i svačime (reketarenjem, otmicama...) a sumnja se i u trgovinu drogom.

Zbog toga predsjednik MOO-a Thomas Bach i dalje, doduše diskretno, radi pritisak na članstvo AIBA-e da ne izaberu Rahimova, trenutačnog vršitelja dužnosti predsjednika s pozicije dopredsjednika. No, delegati AIBA-e vrlo dobro znaju da je Rahimov svojim utjecajem smanjio dug Svjetske boksačke organizacije koji je napravio njegov prethodnik Tajvanac Wu Ching-Kuo pa su u dvojbi. Osim toga, Rahimov je smanjio i broj AIBA-inih zaposlenika kojih je u jednom trenutku bilo čak 54, kao i plaću izvršnog direktora koja je u vrijeme Wu Ching-Kuoa iznosila 20 tisuća švicarskih franaka. A dotični je morao otići iz predsjedničke fotelje radi sumnji u financijske malverzacije nakon kojih je ostao dug od 16,8 milijuna USD. No, taj dug, prema azerbajdžanskoj banci Bekons, Rahimov je svojim vezama uspio smanjiti na 10 milijuna USD, koji će biti vraćeni u pet godišnjih rata od po dva milijuna USD a ostalo će se svesti pod sponzorstvo. Dakako, takav dogovor vrijedit će samo bude li on predsjednik, a ne Konakbajev koji se pak kani žaliti sportskom sudu u Lausanni.

No, žali se i bivši predsjednik Wu Ching-Kuo koji je smijenjen zbog nemarnosti i lošeg upravljanja. On ističe da se nije namjeravao kandidirati za predsjednika, ali i da će se sa svojim odvjetničkim timom oštro oduprijeti prijedlogu Rahimova da ga se kazni doživotnom zabranom obnavljanja dužnosti u boksu. Sudu se namjerava obratiti i Franco Falcinelli koji je pak suspendiran, tako barem on kaže, jer je podržao kandidaturu Konakbajeva. Da je puno toga prljavo u funkcioniranju AIBA-e ustvrdio je i novinar New York Timesa koji je primijetio popratne efekte posudbe novca od azerbajdžanske banke. Naime, nakon uplate tog novca na račun AIBA-e, azerbajdžanski boksači osvojili su devet medalja na svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama, uključujući i četiri zlata.

Ima šest putovnica!

Inače, po posljednjim informacijama koje je objavilo američko Ministarstvo financija, Rahimov ima pet uzbekistanskih i jednu rusku putovnicu, ali i osobnu iskaznicu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Živi u Dubaiju, u luksuznoj četvrti u kojoj je prosječna cijena stana 1,4 milijuna USD, a posjeduje i apartman u rezidencijalnome dijelu Moskve.

A ruska pravosudna tijela poznaju Rahimova kao Gafura Crnog, vođu regionalne kriminalne skupine povezane s ruskim mafijaškim šefom Aslanom Usojanom zvanim Djed Hasan odnosno Djeduška. Rahimov je svojedobno deportiran iz Francuske, a 2000. zabranjen mu je dolazak na Olimpijske igre u Sydney iako je tada bio dopredsjednik Olimpijskog vijeća Azije. Osim toga, Rahimova smatraju ključnim lobistom u tome što su Zimske olimpijske igre 2014. godine održane u ruskom gradu Sočiju jer je obradio veći dio od 54 azijska olimpijska odbora.

A onda je i logično što MOO i njegov čelnik Thomas Bach čovjeka takve reputacije ne žele za predsjednika jedne od svojih svjetskih asocijacija.

