Zatopljenjem do apsurda: Kranjska Gora je snijeg dopremala helikopterima

Kad se već nije mogla natjecati, jer je druga sljemenska utrka Svjetskog kupa otkazana, Leona Popović je na Crvenom spustu napravila slalomski trening što će joj dobro doći uoči utorka i noćne utrke u Flachau.

– Šteta što je druga utrka otkazana jer je Leona prvu odvezla dobro, onako za mirnu dušu, a sutradan je bila spremna jače napasti, s više odlučnosti. Tako je bilo u Leviju, gdje je prvi dan bila rezervirana, a drugi se borila za više plasmane – kazao je Leonin trener Goran Rački koji žali što kod ljudi iz FIS-a nije prošao prijedlog da se start prve utrke pomakne na 18 sati.

– Naši su organizatori doista izvukli maksimum. Uostalom, vidjeli ste kako je izgledao muški slalom u Garmischu, a oni tamo imaju mogućnost proizvoditi snijeg na višem pa ga dopremiti niže. Zamislite, jedan Val d'Isere je zatvorio skijalište, na 200 kilometara staza 5. siječnja nema skijanja, a mi smo uspjeli organizirati utrku na visokoj razini. Mislim da su prigovori nekih skijašica bili neopravdani jer Leona je vozila i na znatno lošijim stazama. Štoviše, bilo je i utrka kada bismo, s visokim startnim brojem, odustali jer je bilo preopasno ići na stazu. Skijanje nije dvoranski sport, ovisni ste o ćudima prirode, na sve morate biti spremni. Pa nama se znalo dogoditi da dođemo na 14 dana treninga na ledenjak Zermatt i da osam dana gledamo u zid jer je ružno vrijeme i žičara ne radi.

Bez obzira na to što je njegova kći izletjela, trener Zrinke Ljutić, njezin otac Amir, bio je zadovoljan kvalitetom staze na zagrebačkoj utrci.

– To je bila normalna "proljetna" utrka, kako mi to znamo reći kada je snijeg mekši, takvih smo vozili na stotine. Ovo nije bilo ni na granici opasnog. Da je teže bilo visokim startnim brojevima, jest, no po tome bi se onda sve utrke trebale održavati u Leviju jer to je jedino skijalište na kojem su uvjeti za sve isti.

Amir žali što su neki mediji olako prenosili komentare skijašica koje su daleko od svjetskog vrha.

– Čujem da je neka cura s visokim startnim brojem kazala da je jedva preživjela. Pa nama je bilo teško voziti masu utrka. Recimo, veleslalom u Semmeringu bio je pogibeljan, s akrobatskim padovima na glavu. To je bilo opasno, slalom nije toliko opasan. Žao mi je što neki ljudi iz javnog prostora jedva dočekaju da na kritici Snježne kraljice zarađuju svoje jeftine političke poene. Pa znate li vi što je Kranjska Gora radila da osposobi stazu? Dva helikoptera su četiri dana danonoćno dopremala snijeg. Da smo mi to napravili, ne znam tko se sve ne bi digao na noge.

Za razliku od svog brata Tvrtka, koji je ostao trenirati na Sljemenu, Zrinka se odmah zaputila prema Kranjskoj Gori kako bi već u petak u rano jutro trenirala na jednom obližnjem talijanskom skijalištu da što spremnija dočeka subotnji i nedjeljni veleslalom. Istodobno će se skijaši natjecati u švicarskom Adelbodenu. Zubčić će u subotu voziti veleslalom, a u nedjelju će se u slalomskoj utrci pridružiti Rodešu, Kolegi i Vidoviću