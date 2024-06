Zašto nogometna utakmica traje baš 90 minuta? Nije oduvijek bilo tako

Zahvaljujući skupu pravila postavljenih u Velikoj Britaniji, nogometna utakmica traje 90 minuta. Sada to može biti 90 minuta ekstremne napetosti i užitka gledanja ili sat i pol zijevanja. Jedno je jasno - igra se 90 minuta. Jeste li se ikada zapitali zašto?

Kada su napisana prva pravila nogometa, utakmice su trajale dva sata, odnosno 120 minuta, a na terenu je bilo 20 igrača. Dva poluvremena po sat vremena aktivne igre s po jednom loptom koju dijeli 40 igrača malo je previše, gledajući s ove pozicije.

To je pravilo promijenjeno u okršaju Londona i Sheffielda 1866. godine, kada su se dvije momčadi međusobno dogovorile da na teren izađe po 11 igrača te da se utakmica igra 90 minuta s po 45 minuta i na taj način na Cambridgeu su uspostavljena nova pravila. Od tada pa do danas - usvojen je standard od 90 minuta, koji ne vrijedi samo u nekim zemljama - i za utakmice omladinskih liga, gdje poluvrijeme može trajati od 15 do 30 minuta. Kratak odgovor na pitanje s početka teksta tako je, ističe N1, tradicija.

U pravilima Engleskog nogometnog saveza (FA) stoji: Trajanje utakmice je 90 minuta, osim u posebnim slučajevima, gdje se trajanje produžuje na dodatnih 30 minuta. Sudac nadoknađuje vrijeme u skladu s pravilima igre i na njegovu se odluku ne može žaliti. Pauza između dva poluvremena je 15 minuta, a obje momčadi moraju se vratiti na teren pet minuta prije početka drugog poluvremena.

Sukladno pravilima, utakmica se u izvanrednim utakmicama ili kup utakmicama može produžiti za još 30 minuta (po 15 minuta produžetaka) u slučaju izjednačenog rezultata, nakon čega se izvode jedanaesterci ili kazneni udarci. Tehnički, nogometna utakmica gotovo uvijek traje dulje od 90 minuta, što zbog prekida, što zbog ozljeda, što zbog zamjena i slično, što je dobro poznato svima koji prate i vole nogomet.

