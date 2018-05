Žapce pecnula podcjenjivanja: Idemo u kost s jugašima

Dan poslije velike, neki bi rekli i senzacionalne, pobjede Mladosti nad Jugom (6:5) u drugom finalnom susretu hrvatskog doigravanja, teško je bilo na mobitel dobiti nekog od igrača Mladosti.

Uspjeh se očito slavio dugo u noć, pa se u nedjelju spavalo...

- Pa, u redu je bilo da to proslavimo. Ipak smo posljednji put uživali u pobjedi nad Jugom još prije tri i pol godine. To je za nas velika stvar - opravdava žapce njihov učitelj Zoran Bajić.

Ranjeni lav je najopasniji

Njega i njegove igrače pecnula su malo podcjenjivanja iz Dubrovnika tipa “razlika između Juga i Mladosti je jedno 20 golova” (zasmetalo je to i Jugovu treneru Vjeki Kobešćaku). Žapci su, istina, u prvoj utakmici u Gružu izgubili s 5:14, ali to ipak, po njima, nije opravdanje da se u jednim novinama pojavi naslov “Zar je ovo finale?”

- To podcjenjivanje nije dobro za sport, nije dobro za vaterpolo. Jasno je da među nama postoji razlika u kvaliteti, ali borbenošću i agresivnošću možemo nadoknaditi manjak kvalitete u odnosu na Jug - kaže trener Mladosti.

Možete li sad ozbiljnije ugroziti Jug u ovom finalu?

- Kažu da je ranjeni lav najopasniji, a to zasigurno jugaši u ovom trenutku jesu. Oni će sad uprti sve snage da dokažu da je ovaj poraz bio samo slučajnost. Bit će dodatno stimulirani i motivirani, krenuti na nas svom snagom, ali i mi ćemo uzvratiti na isti način. Bit ćemo agresivni, idemo “u kost”, pa tko je bolji neka pobijedi.

Možda dobijemo pozivnicu

Mladost zapravo solidno izgleda. Ima odličnog vratara Marcelića, jako dobre sidraše Radua i Paškvalina, Marković se sve bolje uklapa, ima mladiće predvođene Bukićem...

Možda su Zagrepčani najdeficitarniji na poziciji braniča. To je jako važna uloga, a Mladost je uvijek imala sjajne bekove, prisjetimo se samo Šimenca i Štritofa iz novijeg doba.

- Klub vodi brigu o tome da se pojačamo. U pregovorima smo s jednim iznimno kvalitetnim braničem, ali ne bih izlazio s njegovim imenom i prezimenom dok sve to ne bude gotovo - napomenuo je Bajić a na upit o europskim planovima sljedeće sezone, odgovorio je:

- Kad se malo pojačamo, bit ćemo spremni za Ligu prvaka. Ne znam, možda ćemo morati igrati kvalifikacije, a možda ćemo dobiti i pozivnicu. Ipak je Mladost jedan od najtrofejnijih klubova u Europi. No, nama će to natjecanje jako dobro doći, tako ćemo našim igračima pružiti priliku da odigraju što više jakih utakmica. Zajedno s domaćim susretima, to će biti oko 50 utakmica u sezoni i to neće biti previše - dodao je učitelj žabaca.

No, Zagreb ima i finalista u ženskom vaterpolu. Samo što su tu vaterpolistice Mladosti favoritkinje i one imaju prednost domaćeg bazena. U prvoj utakmici finala u subotu navečer žabice su pobijedile igračice POŠK-a (koje vodi izbornik Dragan Matutinović) sa 17:8. Druga utakmica je sljedeće subote u Splitu, igra se na dvije pobjede.