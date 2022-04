Zagrepčanka odlučila nastupati za Njemačku: Hrvatska će se veseliti ako ne uspijem, to je ljubomora...

Kristina Hendel (25), djevojački Božić, atletičarka rođena u Zagrebu odlučila je da više neće nastupati za Lijepu Našu. Odlučila je prijeći pod njemačku zastavu budući da tamo živi i udala se za Nijemca, Sebastiana Hendela koji je također atletičar.

Kristina je u razgovoru za Moje trčanje ispričala zašto se odlučila na ovaj korak.

- Njemačko državljanstvo sam dobila 2020. godine i bilo je dosta teško. Oni traže da dokažeš da dobivaš određenu sumu novca. To smo nekako uspjeli riješiti. Nakon toga sam pitala njemački savez bi li me uzeli. Taj postupak mi se činio kompliciran i nisam vjerovala da bi to bilo uspješno. Planirala sam trčati za Hrvatsku do Olimpijskih igara, ali moraju se stalno predavati nekakvi papiri. To mi je mama određivala, ali sada je bolesna, ima rak pluća... A meni je bilo nezgodno putovati 800 kilometara i nazad, to su troškovi... - rekla je Kristina Hendel i dodala:

- Drugi razlog je bio to što već dugo vremena živim u Njemačkoj. Tražim tamo sponzore, a nije onda korektno trčati pod zastavom Hrvatske. A treći je razlog to što ne moram brinuti mogu li doći na testiranje ili neki stadion.

Kristina kaže da vjeruje da će Nijemci uskoro predati zahtjev Međunarodnom atletskom savezu i da će od sedmog mjeseca moći nastupati za Njemačku. Nakon toga povratka nema, više ne može mijenjati državu za koju nastupa.

- Organizirana su sredstava, putovanja, više se ni o čemu ne trebam brinuti. Samo spakiram kofer i idem. Dobila bi lokalnog fizioterapeuta koji bi se brinuo za mene što sada nemam. U Njemačkoj živim, tu mi se sve kreće i bit će mi lakše.

Kakve su reakcije?

- Naravno da je izborniku žao što sada idem. Hrvatskoj će biti žao ako budem velika zvijezda, a ako ne svi će se veseliti. Tako to kod nas ide, ljubomora. Mislim da je to površno. Pitaju me zašto idem i kažu da se za Hrvatsku mogu lakše kvalificirati. A s druge strane je 'super, imamo jednu manje', to je takav mentalitet.

>> Pogledajte i kako je Ronaldo zahvalio navijačima Liverpoola