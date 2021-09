Zagreb će ugostiti najbolje džudaše svijeta: Hrvatski aduti spremni za postolja

Prvi turnir iz serije IJF "World Toura", najviše razine džudaškog natjecanja, nakon Olimpijskih igara u Tokiju održat će se od petka do nejdelje u Zagrebu, a u četvrtak je održan ždrijeb.

Zagrebački hoteli Westin i Sheraton su postali "sigurnosni baloni" za 250 natjecatelja iz 35 država sa šest kontinenata, a uz njih i još više trenera, fizioterapeuta i pratećeg osoblja najboljih džudaša i džudašica svijeta, Međunarodni džudo savez (IJF) najavljuje zagrebački turnir kao "početak nove ere", a kako je olimpijski ciklus do Igara u Parizu 2024. skraćen za jednu godinu svaki nastup ima važnost. Najveću važnost ima zdravlje svih prisutnih, pogotovo sportaša.

- Svi prisutni su morali doći s dva negativna PCR testa, zatim su natjecatelji testirani dva puta u hotelu, a svi drugi prisutni, uključujući i organizacijsko osoblje te mediji, jednom. Ne ide se izvan hotela, osim što službenim prijevozom idu do Arene Zagreb - objasnila je predsjednica Hrvatskog judo saveza Sanda Čorak, koja je pozdravila goste iz cijelog svijeta uoči ždrijeba.

Među 20 hrvatskih imena u ždrijebu nije bilo olimpijskog trojca (Barbara Matić, Karla Prodan, Ivana Maranić), za koji je stručna procjena kako u ovom trenutku, nakon zasluženog odmora, preranim nastupom može doći do ozljeda te se tako ugroziti plan nastupa do kraja godine. Najistaknutija hrvatska imena su Robert Klačar (do 66 kg), Dominik Družeta (do 81 kg) i Marko Kumrić (do 100 kg) u muškoj konkurenciji te Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), Katarina Krišto (do 63 kg) i Lara Cvjetko (do 70 kg) u ženskoj konkurenciji.

U petak otvaraju Puljiz protiv protiv Njemice Ballhaus, Tena Šikić (do 57 kg) protiv Kosovarke Loxhe, Nikola Zorotović (do 60 kg) protiv Izraelca Kokolayeva te Klačar protiv Britanca Shorta.

- Jako sam uzbuđena zbog nastupa u Zagrebu, pogotovo jer je to nastup 'kod kuće' te prvo natjecanje nakon bronce na europskom juniorskom prvenstvu. Sa zdravljem je, hvala Bogu, sve u redu te ću dati sve od sebe da pokažem svoj džudo u najboljem svijetlu u seniorskoj konkurenciji - najavila je svoj nastup Puljiz, dok je Zagrepčanka Šikić dodala:

- Osjećam se odlično i opušteno. U dobroj sam formi i potrudit ću se u petak to pokazati i na tatamiju. Jako se veselim nastupu kod kuće i nadam se dobrom rezultatu.

Subota donosi nastup Krišto, Ive Oberan i Dore Bortas u kategoriji do 63 kg. Krišto počinje protiv Francuskinje Deketer, Oberan sa Njemicom Bazynski, a Bortas protiv Poljakinje Szymanske. U kategoriji do 70kg Hrvatska ima tri predstavnice. Cvjetko ide na Poljakinju Sobierajsku, Anđela Violić na Brazilku Silvu, a Lara Kliba na Njemicu Hoelterhoff. Dino Strmotić (do 73kg) u 1. kolu, na domaćem tatamiju, ide na Izraelca Ginera. Tri predstavnika imamo i u kategoriji do 81kg, u kojoj je ždrijeb Družetu spojio sa Novozelanđaninom Connollyjem, Marina Vujića sa Amerikancem Berlinerom, a Lovru Barišića sa Dabonne iz Obale bjelokosti.

U nedjelju nastupa sedam hrvatskih predstavnika. Zrinka Miočić (do 78kg) se bori protiv Njemice Schmid. U kategoriji preko 78kg imamo borbu dvije hrvatske predstavnice, Helene Vuković i Tine Radić. Ivan Rozga (do 90kg) se bori protiv Amerikanca Jaynea. Dvojac u kategoriji do 100kg ima zanimljive protivnike, Marko Kumrić na boljeg iz dvoboja Ukrajinca Vehere i Ganca Ananija, a Josip Kokeza čeka borbu sa Rusom Adamianom, prvim nositeljem i dvostrukim europskim prvakom.

Ovogodišnji Grand Prix Zagreb ima jaku društveno odgovornu komponentu, uz održivost događanja te se veliki naglasak stavlja na reciklažu, o čemu se komunicira zajedno s džudaškim profesorom Baltazarom, na prikupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL) te donaciju neiskorištenih obroka Domu za djecu u Nazorovoj.