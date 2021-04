Zadranin u redovima Cibone najbolji u dragocjenoj pobjedi nad Zadrom

Premda su Zadrani vodili veći dio utakmice, rovovsku bitku sa srčanim domaćinima gosti su izgubili. Nakon početnog vodstva od 4:3, košarkaši Cibone sljedeći put su poveli tek sa 73:72, na isteku 38. minute da bi na koncu oni bili ti koji su sa 77:75 osvojili dragocjene bodove u borbi za ostanak u regionalnoj ligi.

Nakon Prkačinova koša (zakucavanje nakon promašaja Drežnjaka) za 76:75, Zadrani su imali napad za pobjedu u kojem je Mavra promašio tricu. Bila je to, kazao je trener Zadrana Veljko Mršić, samo jedna od loših odluka njegovih igrača u završnici susreta.

- Ideja je bila da potrošimo desetak sekundi na određene kretnje, da u Ciboninoj obrani dođe do preuzimanja i da igrač koji je čuvan od Novačića napadne tog igrača jedan na jednoga. Da tako stvorimo višak, da dođemo do neke dobre situacije. Nažalost, nismo to dobro odradili i došlo je do teškog šuta. Da, bila je to još jedna od loših reakcija u nizu u posljednjih pet minuta. A Cibona je bila uporna, nije odustajala i zasluženo je pobijedila.

A spomenuti Ivan Novačić, preko kojeg je Mršić planirao doći do pobjedonosnog koša, bio je zapravo Cibonin najbolji strijelac. Zadranin u dresu Zagrepčana zabio je 23 koša (trice 6 od 10), a jednako korisnim statistički algoritam ocijenio je i razigravača Krešimira Radovčića. Ovaj Šibenčanin upisao je 12 koševa i 7 asistencija, a dvoznamenkast u redovima domaćina bio je još i centar Darko Planinić (12 koševa).

Nakon svega Cibonin trener Vladimir Jovanović mogao je odahnuti:

- Mojim igračima ovo je jako puno značilo. Jako su željeli pobijediti. Znam da smo našim navijačima puno živaca pokidali, no osjetilo se da je rezultatski značaj utjecao da budemo nervozni, da činimo pogreške atipične za nas. A dozvoljavali smo suparniku da lagano zabija u serijama. Srećom, na kraju smo pokazali karakter. Utakmica traje 40 minuta i sve do isteka nema odustajanja. Zadru čestitke na velikoj energiji jer njima je ovo bila treća utakmica u pet dana. Izašli su jako motivirani, posebno Carter i na koncu su imali šut za pobjedu.

Uz Cartera (16 koševa), dvoznamenkasti među Zadranima bili su još i Palokaj (13 koševa) i Bursać (13 koševa) no to nije bilo dovoljno za plijen u Draženovu domu pa cibosi sada lakše dišu što je priznao i njihov trener:

- Svaka pobjeda donosi neki mir i zadovoljstvo. Mi smo bili poprilično sigurni u ono što radimo, a pobjeda nam je više trebala kao dokaz da radimo prave stvari nego da bismo lakše disali. No, u svakom slučaju, uvijek je lakše kada se pobijedi.

S ovom pobjedom Cibona (8-15) se izjednačila sa Zadrom (8-16) i Splitom (8-15) pa sada ima jednu pobjedu više od najvećih kandidata za razigravanje za ostanak u prvoj ABA ligi a to su Borac iz Čačka (7-17) i Krka iz Novog Mesta (7-15). Već naredni tjedan netko između Cibone i Zadra imat će pobjedu više jer se te momčadi u Višnjiku sastaju u zaostaloj utakmici ABA lige.