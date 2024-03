Zadar izgubio važnu utakmicu pred više od 3 tisuće domaćih navijača. Nema izgleda za play-off

U susretu 25. kola regionalne košarkaške ABA lige Zadar je na Višnjiku pred 3.500 gledatelja izgubio od FMP sa 72-75 upisavši 11. poraz, dok je beogradski sastav ostvario devetu pobjedu. Bila je ovo za Zadrane važna utakmica u borbi za što bolju poziciju uoči doigravanja, no odabranici Danijela Jusupa su upisali i drugi uzastopni poraz, nakon što su prije šest dana izgubili od Borca u Čačku.

Zadranima prije početka doigravanja ostaje još gostovanje na parketu Partizana i sve je izglednije kako će u doigravanje sa šeste pozicije. Rasterećeni gosti, koji su bili bez rezultatskog pritiska, bez opasnosti za ispadanje, ali i bez izgleda za play-off, bolje su ušli u susret. Poveli su 6-0, a nakon šest minuta igre imali su deset koševa viška (21-11).

VIDEO Jezivo svjedočanstvo beogradskog navijača: 'U Zagrebu smo htjeli prebiti Dražena, imali smo plan'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadar je do kraja prve dionice uspio smanjiti na samo četiri koša minusa (21-25), da bi u drugoj dionici okreno rezultat i stigao do +7 (35-28). U trećoj četvrtini domaćin je imao i devet razlike (48-39), no FMP je do kraja dionice stigao do koša prdnosti (56-55). Zadar se nametnuo na početku posljednje četvrtine stigavši do sedam koševa razlike (65-58), međutim domaća momčad nikako nije uspjevala prelomiti susret.

FMP je dvije minute prije kraja smanjio na samo koš zaostatka (71-70), a potom tricom Matica Rebeca 34 sekunde prije kraja poveo sa 73-71. Nakon što je Zadar promašio tricu, Jovan Novak je realizirao jedno slobodno bacanje za 74-71. Uslijedila je nova promašena trica domaćina, no Karlo Žganec je uhvatio loptu i dobio dva slobodna bacanja pogodivši samo jedno za 72-74. Tri sekunde prije kraja i Ranko Siković je na suprotnoj strani realizirao samo jedno bacanje za 75-72. Zadru su ostale dvije sekunde za tricu i produžetak, no Luka Božić nije uspio pogoditi sa svoje polovice i bodovi su otišli u Železnik.

VEZANI ČLANCI:

FMP su do pobjede predvodili Ognjen Kuzmić sa 18 koševa i 11 skokova, Rebec je ubacio 16, a Demetre Roberts je dodao 12 koševa. Kod Zadra najefikasniji je bio Luka Božić sa 26 koševa, šest skokova i pet asistencija, dok su Lovro Mazalin i Dario Drežnjak ubacili po 11 koševa. Zadar je trenutačno na četvrtom mjestu sa 14 pobjeda i 11 poraza, dok je FMP na 10. mjestu s devet pobjeda i 16 poraza. Na vrhu je Crvena zvezda (20-4) ispred Partizana (18-6) i Budućnosti (18-6).

GALERIJA Hrvatska upisala važnu pobjedu protiv Cipra (92-63)