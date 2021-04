Za promociju Zagreba 20 milijuna kuna: Najvažnije promjene tiču se Jaruna

Od petka do nedjelje na zagrebačkom Jarunu održat će s najveće veslačko natjecanje još od 1987. i Univerzijade, a zbog toga je negdašnji rukavac rijeke Save tada i uređen. U to ime – radi organizacije ove regate Svjetskog kupa – obnovljen je i uređen Športsko rekreacijski centar Jarun, bez čega Zagreb ne bi ni mogao upriličiti ovo prestižno natjecanje.

Naime, u programu Svjetskog kupa obično su samo tri utrke godišnje, a jedna od njih je upravo pripala Zagrebu. Svjesni turističkog potencijala takve priredbe, gradski čelnici odobrili su ulaganje od 20 milijuna kuna u uređenje ove jedinstvene staze, posebne po tome što se nalazi u samom gradu. I prava je šteta što u takvom kompleksu nije bilo velikog natjecanja čak 21 godinu, jer posljednje se održalo Svjetsko prvenstvo za juniore i neolimpijske discipline.

Velika promocija Zagreba

– Drago nam je da je Svjetski veslački savez prepoznao potencijal Jaruna, ali i našu želju da se vratimo na svjetsku veslačku kartu – kazuje Goran Fruk, predsjednik Organizacijskog odbora regate Svjetskog kupa, i naglašava dodatnu dimenziju ovog zahvata:

– Ovo je jedan od načina promocije Zagreba kao sportske destinacije, a poboljšana infrastruktura omogućit će da se građani mogu više baviti sportom, ali i da ubuduće na veslanje dolazi više djece.

Objasnio nam je profesor Fruk (docent na Agronomskom fakultetu) i što je sve na Jarunu dorađeno za ovu prigodu.

– Proširenja jezera nije bilo, ali smo dobili novu, osmu, prugu jer smo suzili postojeće. Obnovljeni su dom sportaša, hangari za čamce, svlačionice, opremljene su poravnačke kućice na obali u kojima se mjere prolazi... a osim novih ulazno-izlaznih pontona koji će se svakodnevno koristiti u treninzima, dobili smo i nove startne pontone, zapravo startni most. On će omogućavati veslačima da budu bolje poravnati na samom startu kako bi on bio regularan. Inače, napravljena je i rampa za invalide pa ćemo imati priliku razvijati i paraveslanje.

Nabavili su zagrebački organizatori i novu tehnologiju.

– Postavljena je nova optička mreža koja omogućava točnije mjerenje vremena, praćenje krivog starta, a dobili smo i fotofiniš kamere.

Svemu tome svjedočit će negdje oko 240 veslača iz 26 zemalja, a toliko će ljudi biti i angažirano u organizaciji. Kako nam je rekao prvi operativac regate, na Jarunu će veslati i dvije istinske veslačke legende, jedna u disciplini Damira Martina. Osim aktualnog prvaka Europe Zeidlera, u Zagreb stižu i dvostruki olimpijski pobjednik Olaf Tufte (45) i peterostruki svjetski prvak Ondrej Synek (38). Jest da su oni već vremešne legende ovog sporta, no još uvijek su aktivni, a Čeh Synek ovog se ljeta nada jedinom zlatu koje nema, a to je ono olimpijsko. Norvežanin je svoju kolekciju medalja zaokružio pa zato s njim u Zagreb dolazi filmska ekipa koja snima dokumentarac.

Koliko god su oni veliki, jednako su velika i braća Sinković. Ovoga puta neće protiv sebe imati svoju najjaču konkurenciju, no dolaze vrlo dobri Srbi i Španjolci.

U Zagreb stižu i velikodostojnici iz World Rowinga koji nisu imali nikakvih posebnih zahtjeva.

– Njih su smjestili u hotel s četiri zvjezdice; u našem aranžmanu imaju spavanje i doručak, a ručak i večeru nismo im bili dužni osigurati. Iako su to vrlo uspješni ljudi u poslovnom životu te među njima ima i doktora znanosti, oni ne traže nikakav luksuz.

No svi će budno motriti kako se s ovim izazovom nose hrvatski organizatori i jesu li spremni podnijeti i veći teret jednog dana i organizirati Svjetsko prvenstvo za koje će se Zagreb vjerojatno kandidirati.

Moramo produbiti jezero

– Već nam je povjerena i prva regata Svjetskog kupa 2023. a nakon toga planiramo se kandidirati za domaćinstvo na svjetskom juniorskom prvenstvu ili pak seniorskom prvenstvu Europe. Idemo korak po korak prema zahtjevnijim regatama, da se polako uhodamo.

Što bi se još trebalo napraviti na Jarunu da ugosti Svjetsko prvenstvo?

– Prije svega potrebno je produbiti jezero, počistiti sediment koji se stvorio tijekom 34 godine. Time bismo riješili problem lokvanja koji bujaju na Jarunu u ljetnim mjesecima, baš kada je i termin SP-a – naveo je Fruk.