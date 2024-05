Za ovaj sport potrebne su sumanuto visoke količine novca, ali otac mu je među 500 'tajkuna'

Nova sezona Formule 1 nagovještavala nam je ishod koji neutralne pratitelje oktanskog cirkusa nije nimalo oduševljavao, a to je da će Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu odnijeti pobjede u gotovo svim utrkama te da ćemo već treću sezonu u nizu gledati prilično nezanimljive utrke u kontekstu borbe za vodstvo. Međutim, utrkom za Veliku nagradu Miamija prije dva tjedna u SAD-u dobili smo novog pobjednika u Formuli 1, i to ne bilo kakvog, nego čovjeka koji je od svih koji još nisu bili na najvišoj stepenici postolja tu pobjedu najviše i zaslužio – Landa Norrisa. Nakon 110 utrka u Formuli 1 i 15 plasmana na postolje, vjerojatno i najbolji mladi vozač u svijetu konačno je došao do onoga što svi pratitelji ovog sporta znaju da zaslužuje, ali mu je ipak nekako izmicalo tijekom karijere.

Lando je konačno u Miamiju utišao sve kritike koje dobrim dijelom nisu bile ni zaslužene, budući da njegov bolid McLaren nikad po izvedbenom indeksu nije bio najbrži u F1 konkurenciji. Međutim, činjenica da je uistinu jedan od najboljih vozača na svijetu te da je prilično puno puta bio blizu pobjede, ali bi završavao na drugom ili trećem mjestu, nagnali su takozvane 'hejtere' na kreiranje nadimka "Lando No Wins" (Lando bez pobjede). Najviše je tome pridonijela utrka iz 2021. godine u Rusiji, u Sočiju, kad je Norris bio na čelu ispred dva tada daleko najbrža vozača, Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena, do četiri kruga prije kraja, no odlučio je odbiti ući u boks prije potencijalne kiše, misleći da je neće ni biti. Hamilton je promijenio gume iz suhih na polumokre, došao je pljusak i Landova se potencijalna pobjeda pretvorila u katastrofu i sedmo mjesto u samom finišu utrke. Od tada pa dosad Lando je, unatoč brojnim fenomenalnim izvedbama i rezultatima, često daleko boljim od onoga što je njegov bolid po brzini i kvaliteti nudio, konstantno bio predmet kritika kao vozač bez pobjede u utrci. Stoga su konačna pobjeda i micanje te svojevrsne kletve s njegova imena sigurno su bili dodatno slatki za mladog Britanca.

Otac među 500 'tajkuna'

Nakon što je ušao u birano društvo od samo 103 vozača koja su uspjela ostvariti pobjedu u 75 godina dugoj povijesti Formule 1, ali i s obzirom na činjenicu da je ovo vrlo vjerojatno tek početak njegove borbe u samom vrhu najpopularnije grane automobilističkog sporta na svijetu, definitivno vrijedi vidjeti tko je to Lando Norris i kako je došao do vrha u najprestižnijoj svjetskoj utrci.

Lando Norris rođen je 13. studenog 1999. godine u engleskom gradu Bristolu. Kao i gotovo svi F1 vozači, odrastao je u imućnoj obitelji, budući da su za napredak u ovom sportu jednostavno potrebne sumanuto visoke količine novca. Njegov otac Adam Norris svoje je bogatstvo zaradio otvaranjem uspješne tvrtke koja se bavila savjetovanjem za mirovinu te ušao na popis 500 najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji. Landova majka Cisca je Belgijanka, zbog čega on ima i belgijsko državljanstvo te dobro poznaje flamansko-nizozemski jezik koji se govori u Flandersu u Belgiji odakle potječe njegova majka. Lando ima dvije mlađe sestre te starijeg brata Olivera, koji se također bavio utrkivanjem, točnije kartingom. Međutim, Lando se u vrlo mladoj dobi najprije bavio jahanjem konja, potom je vozio quadove pa i motocikle, da bi se kartingom (uobičajenom stepenicom za razvoj uoči sjedanja u bolid formule) počeo baviti kao sedmogodišnjak.

Vrlo brzo u svojoj karting karijeri Norris je u svojim dobnim kategorijama počeo osvajati regionalna i državna prvenstva, a prvi pravi svjetski odjek doživio je 2014. godine kad je na svjetskom prvenstvu u kartingu osvojio zlato i tako postao najmlađi svjetski prvak u povijesti najviše svjetske karting klase. To je bio znak da je Norris spreman za velike stvari i otad je prešao u bolide formule, no još je bilo tu puno prepreka i stadija koje je morao proći kako bi došao u sam vrh. U svojoj debitantskoj sezoni u MSA formula rangu odmah je pobijedio i postao prvak 2015. godine, da bi isto napravio u Toyota Racing Seriesu u sezoni 2016. te potom i u Formuli 3 2017. godine. Zatim je u 2018. godini nastupao u Formuli 2 gdje je u svojoj prvoj sezoni u ukupnom poretku završio na drugom mjestu, ali sve to što je pokazivao u svojim prvim godinama u bolidu formule bilo je i više nego dovoljno za mjesto u najboljoj svjetskoj konkurenciji, u F1 u bolidu McLarena.

Iako ima povijesnu slavu, McLaren se u godinama prije dolaska Norrisa jako mučio. Nerijetko je momčad iz britanskog grada Wokinga završavala blizu ili na začelju F1 ljestvice 2010-ima, a upravo s dolaskom Landa sve je počelo ići nabolje i počeli su se vraćati na gornji dio ljestvice. Nije se to samo događalo zbog boljeg rada inženjera pri kreaciji bolida, nego i zbog Landovih izvedbi kojima bi često pružio i više od onoga što bolid može. Od njegova dolaska pa nadalje McLaren je uglavnom kotirao između statusa trećeg i petog najbržeg bolida u F1 konkurenciji, što bi značilo pozicije između petog i desetog mjesta, no Lando je u svim svojim sezonama osim debitantske ubilježavao plasmane na postolja, što često ni njegovi momčadski kolege poput Carlosa Sainza ili Daniela Ricciarda nisu mogli postići u tom volumenu.

Poseban šok za Norrisa i McLaren se dogodio na početku prošle sezone kad je u proljeće 2023. njegova momčad imala jedan od najslabijih bolida na gridu te Lando nije mogao bilježiti bolje rezultate od 16. ili 17. mjesta. Tada se nekako činilo da je sav napredak McLarena propao u vodu te da Norris više nikad neće biti ni blizu svoje prve F1 pobjede. Norris je i dalje vjerovao u svoju momčad kad nitko drugi nije, dapače, čak su se mnogima njegova ustrajnost te lojalnost činila i smiješnom. Međutim, sredinom prošle sezone McLaren je poboljšanjima na bolidu napravio apsolutan preokret i u njezinu drugom dijelu Lando je nanizao čak sedam postolja, ali i dalje je bio bez pobjede. Došao je do statusa da je vozač s najviše postolja bez pobjede u povijesti Formule 1 (15), i to je "Lando No Wins" ekipu učinilo još glasnijom, no ona je konačno utišana prije dva tjedna u Miamiju.

"Priča tek počinje"

Ono što je osim njegova vozačkog talenta također posebno kod Norrisa je njegov pristup. Dok je većina vozača F1 strogo trenirana za obraćanje javnosti na određen, pa može se reći i robotski način, Lando je jedan od rijetkih kod kojih možete čuti što mu je stvarno na umu. Ne samo to, jedan je od rijetkih koji pokazuje razinu karizme, osobnosti, pristupačnosti i nekako normalne svakodnevne komunikacije i prirodnog, dječjeg osmijeha, što nije lako u takvoj poziciji s milijunima obožavatelja te konstantnim javnim pritiskom i medijskim obvezama. Upravo je i to jedan od razloga zašto je on jedan od najomiljenijih vozača u F1 društvu, ne samo navijačima, nego i među drugim vozačima koji su bili očito sretni zbog njegove prve pobjede, pa čak i nezasitni Verstappen koji inače bude bijesan kad god on nije taj koji je pobijedio.

Iako bi i ove sezone Verstappen vrlo lako mogao biti nezaustavljivi dominantni vozač koji će u svojem Red Bullu lakoćom odnijeti naslov, budućnost izgleda jako svijetlo za Norrisa koji se pokazao kao jedan od rijetkih vozača koji bi u ravnopravnom bolidu mogao biti taj koji će konkurirati fantastičnom Nizozemcu. Ako u idućim mjesecima i godinama McLaren nastavi pogađati s novinama u bolidu u mjeri u kojoj je to radio u proteklih godinu dana, ne bi čudilo da u skorije vrijeme upravo Lando bude taj koji bi mogao pomrsiti račune "Super Maxu". Uostalom, i njegova vjera u sebe s kojom ćemo zaključiti ovaj portret zasigurno je važan faktor u cijeloj priči:

– Da, prva pobjeda je tu i osjećaj je nevjerojatan, ali tu nije kraj. Moja priča tek počinje i pobjede su tek počele dolaziti.