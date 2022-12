'Jeste li vidjeli što je sinoć napravio Dalić? Za taj potez treba hrabrosti, Modrić je plakao i to sve govori'

- Engleska, Nizozemska, Francuska, Argentina, Španjolska, Portugal, Brazil i Hrvatska. Kako to lijepo zvuči, među osam najboljih ekipa svijeta je i naša zemlja koja to ovaj put mora bolje iskoristit i izbrendirati. Ovo SP gleda putem svih kanala oko pet milijardi ljudi. Hej ljudi, ponovite to, osam najboljih na svijetu i pet milijardi gledatelja. Prekrasno je danas biti navijač Hrvatske, kazao je jutros u uvodu naše specijalne SP emisije Večernjakov dugogodišnji novinar Hrvoje Delač, koji je u standardnom društvu, uz Karla Ledinskog, urednika sporta, reportera i autora Željka Jankovića te urednicu i voditeljicu Deu Redžić, u studiju analizirao reakcije na podvig hrvatske reprezentacije u Kataru.

Nakon burne noći, uz ponešto skršenog inventara i emotivno pražnjenje koje je doživjela naša redakcija gledajući susret s Japanom, uspjeli smo 'skupiti glave', pokazati karakter i pojaviti se jutros pred kamerama. Pregledali smo, standardno, strane medije s naglaskom na Engleze i Brazilce, komentirali ocjene da Hrvatska igra užasno i da je prvak lake šetnje te pojedinačno analizirali nastupe hrvatskih junaka: Livakovića, Lovrena, Perišića i Brozovića. Mnogi od njih sinoć su rušili rekorde, a Dalić je na press konferenciji u nadahnutom govoru kazao kako im je to nagrada za sve što su dosad prošli.

Kako to lijepo sad zvuči, kad shvatite da se svi boje Hrvatske ako dođe do produžetka i penala? Tada više ni Brazil nije favorit, kazao je Janković, dok je voditeljica emisije dodala kako ne smijemo zaboraviti honorirati Zlatka Dalića i njegov put u reprezentaciji, jer je prvi preduvjet njezina uspjeha bio neovisan izbornik te je pokrenula dugu raspravu o tretmanu uspjeha reprezentacije među navijačima i javnosti.

- O Dalićevom putu dovoljno govori podatak da je sinoć imao hrabrosti iz igre izvaditi tri ključna igrača Hrvatske, među njima i Modrića. Nitko se nije bunio, igrači su plakali i navijali s klupe. Takav potez govori da igrači potpuno vjeruju izborniku te da on ima snagu iz igre izvaditi najveću zvijezdu i jednog od najvećih veznjaka svijeta, a bez narušavanja kemije i odnosa. I to je velika snaga Dalićeve reprezentacije, komentirali su novinari Večernjaka.

Kako su prognozirali utakmicu u petak i tko bi trebao započeti u napadu od prve minute, pogledajte u nastavku.