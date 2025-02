'Za novac koji sam potrošio na penjanje i spavanje u šatoru na -30, na patnju, mogao sam uzeti stan'

Planinar i alpinist, poduzetnik, avanturist, čovjek koji probija granice, Mario Celinić promovirao je svoju prvu knjigu "Sedam" u kojoj sasvim osobno opisuje svoje osjećaje i doživljaje penjući se na najviše vrhove svih sedam kontinenata. Planinariti je počeo relativno kasno, nakon niza ekstremnih sportova. Njegov prvi odlazak na neki vrh bio je 2017. i od tada je zaljubljen u prirodu, planine i mir koji jedino tamo gore možete doživjeti. Danas je iza njega "velikih sedam", ali i knjiga "Sedam" koju nećete moći ispustiti iz ruku dok ne upijete i zadnji redak.

– Ideja za pisanje knjige stigla je spontano. Uvijek sam nešto zapisivao, kamo god bih išao. Potom sam to počeo objavljivati na Facebooku, prvo te neke kratke priče, a onda su počeli stizati lijepi komentari poput "Mario, predivno si to napisao, jedva čekam novu objavu" i tome slično. I tu sam shvatio da ipak nešto dobro ispada iz svega što napišem, da pozitivno utječem na ljude i motiviram ih, objašnjava Mario Celinić i dodaje:

– U međuvremenu se nakupilo dosta tog teksta, ali posvuda ga je bilo. Na papirićima, u mobitelu, pa kad nisam mogao tipkati zbog hladnoće, snimio bih neke svoje misli. Na kraju se puno toga izgubilo i sad mi je žao, jer me u nekom trenutku "opali" neka dobra misao koju snimim, a onda to izgubim.

Kad ste odlučili sve staviti na papir? – Ne znam, možda nakon Everesta. Tada je stizalo najviše poruka i nagovaranja okoline da sve objavim u knjizi. I stvarno, kad sam stavio sve tekstove na jedno mjesto, kako ja kažem "skupusario" ih, shvatio sam da imam sve. Nije bilo lako, danas kad pogledam, teže mi je bilo napisati knjigu nego popeti se na Everest.

No, voli Mario teško. U jednom dijelu knjige napisao je: – Za novac koji sam potrošio na penjanje po planinama, spavanje u šatoru na -30, na patnju, nekoliko sam godina mogao boraviti na Maldivima s all inclusive tretmanom. Ili kupiti stan ili brod.

Mario je unajmio kuću na samoj obali u Stobreču, u Splitu i počeo pisati. – Morao sam naći neki mir, a ta kuća s pogledom na more bila je upravo to. I tu sam uspio završiti knjigu. Mora biti neki doticaj s prirodom, svejedno more ili planine, bez toga ne vidim svoj život.

Mario Celinić sportaš je cijeli život, a planinarenje je došlo relativno kasno, nakon niza ekstremnih sportova. – To sam baš napisao u knjizi, 2017. sam prvi put otišao na planinu. Prije toga bavio sam se ultimate fightom, boksom i još mnogočime, pa nisam ni imao vremena ići u planine. No, kako sam pred kraj karijere sve manje boravio u kavezu, a s druge je strane posao stiskao, skupilo se dosta tereta na leđima. Prije sam već pričao s bratom i bratićem kako bi bilo fora otići na Velebit, prošetati, vidjeti nešto novo. I sjetim se jednog dana tog Velebita, nazovem njih dvojicu, oni zaposleni, nitko nikamo ne može. U trenu sam se spakirao, uzeo neke tenisice i ruksak i sam otišao na Velebit. Tada sam se zaljubio u planine.

Mario Celinić, baš poput Stipe Božića, popeo se na svih sedam najviših vrhova kontinenata. Knjiga "Sedam" opisuje taj period života, uspone, dojmove, osjećaje, strahove i sreću. Danas je sve tu, na jednom mjestu, među koricama na 230 stranica.

Idem osvojiti Carstensz pyramid

– Do svoje četrdesete godine nisam otišao na Velebit. Koliki propust u mom životu?! Vidjevši to gore, nisam mogao vjerovati da je to stvarnost. Sjedim kod Marija Ramića na onom njegovom trijemu i gledam u daljinu, onu kotlinu i ne mogu vjerovati gdje sam. Koji mir! A da ne govorim o ljudima koje sam susretao, drugačija je to ekipa, pozitivna. Iako, moram primijetiti da su se neki počeli natjecati među sobom. Ali nije planina za natjecanje, tu nema pobjednika. Ne možeš ti pobijediti u tom meču. U knjizi sam to opisao riječima kao da odeš u taj meč i samo moliš Boga da živ izađeš. A pobjednika nema. Ne možeš pobijediti planinu, samog sebe možeš.

Prva knjiga Marija Celinića "Sedam" je vani, no njegovo planinarenje tu ne staje. Kakvi su planovi za dalje? – Idem sada na Papuu, odnosno sjeverni dio Papue Nove Gvineje. Tamo je Carstensz pyramid, najviši vrh svih otoka na svijetu i po jednoj verziji sedam vrhova to je najviši vrh Oceanije, u koji spada i Australija. Tako da imamo dvije verzije tih sedam vrhova, a ja idem za dva tjedna tamo popeti se i na tu drugu opciju od sedam vrhova. Uglavnom, idem sam, pa ću imati dvije opcije, neki ga nazivaju Grand Slam, odnosno devet vrhova u koji spada i Mont Blanc, najviši vrh Europe. Neki smatraju da je to ipak Elbrus, na granici Azije i Europe. Ja sam se popeo i na Elbrus i na Mont Blanc, tako da sad preostaje Kosciuszko i Carstensz pyramid, pa neka bude kolekcija tih devet vrhova – najavio je Celinić.