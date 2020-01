Yule pobjednik slaloma u Kitzbühelu, Zubčić završio na 19. mjestu

Švicarac Daniel Yule pobjednik je slaloma skijaša za Svjetski kup voženog u nedjelju u austrijskom Kitzbühelu, dok je najbolji hrvatski predstavnik Filip Zubčić zauzeo 19. mjesto sa 1.72 sekunde zaostatka.

Yule je do treće ovosezonske pobjede u slalomu stigao nakon što je u drugoj vožnji skočio s druge na prvu poziciju pretekavši iznenađujućeg vodećeg nakon polovice natjecanja, 19-godišnjeg Norvežanina Lucasa Braathena. Na kraju je Yule slavio sa 12 stotinki boljim vremenom od drugog Austrijanca Marca Schwarza, odnosno 37 stotinki ispred trećeg Francuza Clementa Noela.

Braathen je na kraju utrku završio na diobi četvrtog mjesta sa sunarodnjakom Henrikom Kristoffersenom, obojica su imali 49 stotinki slabije vrijeme od Yulea. Za Braathena je i četvrto mjesto novi najbolji rezultat u karijeri, dosada je to bilo šesto mjesto iz Zagreba otprije 20 dana.

Zubčiću je ovo treća slalomska utrka zaredom na kojoj je osvojio bodove, a umalo je ponovio i rezultat iz Adelbodena prije dva tjedna te Wengena prije tjedan dana kada je bio18. S ovih 12 bodova Zubčić je postao i najbolje rangirani hrvatski slalomaš, sada je 31. sa 43 boda, Istok Rodeš je 34. sa 36 bodova, Elias Kolega 39. sa 28, a Matej Vidović 50. sa 11 bodova.

Drugi hrvatski predstavnik u drugoj vožnji Kitzbuehela Elias Kolega napravio je veliku pogrešku u gornjem dijelu staze te iako je potom stigao do cilja ostao je bez bodova zbog prevelikog zaostatka.

U prvoj vožnji nastupili su i Rodeš, Vidović te Samuel Kolega. Rodeš nije završio utrku, a Kolega i Vidović su sa 57. i 60. mjestom ostali daleko od nastupa u drugoj.

U redoslijedu slalomaša vodi Kristoffersen sa 452 boda, drugi Yule ima 435, a treći Noel 400.

Kristoffersen je preuzeo vodstvo i u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 741 bodom, drugi Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde ima 700, a treći Austrijanac Matthias Mayer 692.

1. Daniel Yule (Švi) 1:41.502. Marco Schwarz (Aut) +0.123. Clement Noel (Fra) +0.374. Lucas Braathen (Nor) +0.494. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.496. Michael Matt (Aut) +0.527. Giuliano Razzoli (Ita) +0.538. Adrian Pertl (Aut) +0.739. Reto Schmidiger (Švi) +0.7910. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +0.81-----------------------------------------19. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +1.72

REDOSLIJED U SLALOMU:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 452

2. Daniel Yule (Švi) 435

3. Clement Noel (Fra) 400

4. Ramon Zenhaeusern (Švi) 249

5. Marco Schwarz (Aut) 242

6. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 228

7. Alexis Pinturault (Fra) 206

8. Andre Myhrer (Šve) 197

9. Linus Strasser (Njem) 131

10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 125

---------------------------------------

31. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 43

34. ISTOK RODEŠ (HRV) 36

39. ELIAS KOLEGA (HRV) 28

50. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 11

UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 741

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 700

3. Matthias Mayer (Aut) 692

4. Alexis Pinturault (Fra) 642

5. Beat Feuz (Švi) 577

6. Dominik Paris (Ita) 556

7. Vincent Kriechmayr (Aut) 538

8. Daniel Yule (Švi) 435

9. Kjetil Jansrud (Nor) 434

10. Clement Noel (Fra) 400

---------------------------------------

23. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 197

99. ISTOK RODEŠ (HRV) 36

109. ELIAS KOLEGA (HRV) 28

133. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 11