Xavi: Rakitić mi je uzeo mjesto, a ja sam s 35 godina morao napustiti Barcu i otići u Katar

U derbiju osmog kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je na Olimpijskom stadionu pobijedila Sevillu sa 1-0 preuzevši barem privremeno vrh Primere.Susret je odlučio autogol Sergija Ramosa u 76. minuti. Ramos je do tada bio jedan od boljih igrača u gostujućim redovima, no u 76. minuti jednostavno nije imao sreće. Ferran Torres je s lijeve strane ubacio na suprotnu stativu do Laminea Yamala koji je glavom spustio loptu pred gol, a Ramos je nes(p)retno zabio u vlastitu mreže.

Za Sevillu je cijeli susret igrao Ivan Rakitić koji je u 16. minuti umalo zabio za vodstvo gostiju, ali je Marc Andr ter Stegen obranio udrac bivšeg hrvatskog reprezentativca.

Upravo su Barcelona i Sevilla klubovi u kojima je naš Ivan Rakitić proveo najveći dio karijere, u dresu katalonskog giganta odigrao je 310 utakmica i zabio 35 golova uz 40 asistencija, dok je za Sevillu odigrao 304 utakmice uz 49 golova i 60 asistencija. Njegovim dolaskom svoje mjesto izgubio je legendarni Xavi koji danas vodi Barcelonu kao trener.

- Bilo mi je 35 godina, a Rakitić je došao i odmah igrao tako da mi je uzeo mjesto u momčadi te sam otišao u Katar. To je normalno. Veterani moraju pomagati svlačionici i klubu na razne načine, pa i ovako - otkrio je Španjolac.

Rakitić je iz Seville stigao za 18 milijuna eura te imao sjajan početak u prvoj sezoni, zabio je gol u finalu Lige prvaka, a te godine Barca je osvojila trostruku krunu.