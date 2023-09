Sergio Ramos autogolom donio pobjedu Barceloni nad Sevillom, Rakitić odigrao cijelu utakmicu

U derbiju osmog kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je na Olimpijskom stadionu pobijedila Sevillu sa 1-0 preuzevši barem privremeno vrh Primere. Susret je odlučio autogol Sergija Ramosa u 76. minuti.

Ramos je do tada bio jedan od boljih igrača u gostujućim redovima, no u 76. minuti jednostavno nije imao sreće. Ferran Torres je s lijeve strane ubacio na suprotnu stativu do Laminea Yamala koji je glavom spustio loptu pred gol, a Ramos je nes(p)retno zabio u vlastitu mreže.

Barcelona je i do gola bila bolja, no nije uspjela probiti vrata Norvežanina Orjana Nylanda.

Korak do vodstva domaćin je bio i u 22. minuti kada je Joao Felix primio loptu u šesnaestercu i oštro pucao. Međutim, lopta je pogodila prečku. U 34. minuti je zaprijetio Raphina, a u 40. minuti i Fermin Lopez, no Nyland je oba puta bio spreman.

U 57. minuti se okušao i Gavi, a u 71. minuti i Robert Lewandowski, ali bez učinka. Nakon što je primila gol, Sevilla se posve otvorila jurnuvši po izjednačenje, ali nije uspjela.

Za Sevillu je cijeli susret igrao Ivan Rakitić koji je u 16. minuti umalo zabio za vodstvo gostiju, ali je Marc Andr ter Stegen obranio udrac bivšeg hrvatskog reprezentativca.

Barcelona je ovom pobjedom preuzela vrh ljestvice sa 20 bodova, bod manje i susret manje ima Girona, dok je na trećem mjestu Real Madrid sa 18 bodova i susretom manje. Sevilla je na 12. mjestu sa sedam bodova.

REZULTATI - 8. kolo:

Barcelona - Sevilla 1-0 (Ramos 76-ag)

U subotu:

Getafe - Villareal

Rayo Vallecano - Mallorca

Girona - Real Madrid

Real Sociedad - Athletic Bilbao

U nedjelju:

Almeria - Granada

Alaves - Osasuna

Atletico Madrid - Osasuna

Real Betis - Valencia

U ponedjeljak:

Las Palmas - Celta Vigo