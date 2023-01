Vukovi rutinski do bodova, turopoljski bikovi u žrvnju Druge ABA lige

Premda bez trojice prvotimaca (Mazalin, Aranitović i Bundović), košarkaši Cibone rutinski su nadjačali fenjeraša Goricu (105:77) i u 16. kolu HT Premijer lige izborili 12. pobjedu. A u nju su, kurioziteta li, najviše ugradili prošlosezonski igrači ovog turopoljskog premijerligaša - razigravač Borna Kapusta (18 koševa, 11 asistencija, 6 skokova) i krilni-centar Marko Baković (16 koševa).

Dvoznamenkasti su bili i Slovenac Mesiček (13) i Smajlagić (12), a najviše među cibosima zabio je još jedan igrač koji je nosio dres Gorice, centar Krešimir Ljubičić (19 koševa) a toliko je ubacio i najbolji strijelac "turopoljskih bikova" Karlo Uljarević, negdašnji igrač Cibone. Dvoznamenkast je bio još i Majić (12) dok su kod

Premda svjesni da je pred njima "nemoguća misija", Velikogoričani su sanjarili o tome da iznenade velikog favorita pa je njihov trener Braslav Turić izjavio:

- Nadali smo se umoru cibosa jer su u petak odigrali tešku gostujuću utakmicu u ABA ligi, no Kapusta je imao svoju večer. Otvorio je utakmicu s četiri trice iz četiri pokušaja a kasnije je razigrao i suigrače pa smo ušli u njihov mlin.

Cibonin trener Josip Sesar imao je samo devet igrača u rotaciji pa je kazao:

- Uvukla se viroza u našu momčad pa imamo petoricu-šestoricu s problemima a Aranitović i Mazalin nisu mogli ni igrati dok je Bundović samo popunjavao broj. Nakon što smo izgubili četiri utakmice u nizu trebala nam je ova pobjeda no ne znam kako ćemo, uz toliko viroznih igrača, organizirati sljedeći trening a već u četvrtak čeka nas gostujuća utakmica u Zaboku.

No, ono što čeka košarkaše Gorice je nešto što bi teško preživjele i momčadi s dužom klupom. Sastav Braslava Turića u osam dana odigrat će pet utakmica, tri (ponedjeljak, srijeda, petak) u banjalučkom balonu Druge ABA lige a potom, u nedjelju, premijerligašku s velikim konkurentom u borbi za ostanak Škrljevom. A Turić se požalio na nesolidarnost hrvatskog kluba:

- Premda smo ih molili da se ta utakmica prebaci u termin održavanja završnice Ćosićeva kupa ili reprezentativne pauze, jer ni jedni ni drugi nismo u četvrtfinalu Kupa a nemamo ni reprezentativaca, a o tome su razgovarali i predsjednici klubova, Škrljevo nam nije htjelo izaći u susret. Oni se opravdavaju da im u to vrijeme njihovi Amerikanci neće biti na raspolaganju, no meni se čini da to ipak nije sportski potez.

Čini se da premijerligaši nerado izlaze u susret hrvatskim abaligašima.

- Mi se upravo trudimo da udovoljimo molbi Zadra za odgodu naše međusobne utakmice. Mi kao klub želimo izaći svakome u susret, a Škrljevo se prema nama nije ponijelo fer. Istina je, nije njihov problem što igramo Drugu ABA ligu, no uz malo dobre volje mogli su nam izaći u susret.

S obzirom na to da imaju samo dvije pobjede u 16 nastupa i da su Škrljevo na tri a Alkar na četiri pobjede, pred Velikogoričanima je grčevita borba za ostanak.

- S obzirom na širinu sastava kojeg imamo, Druga ABA liga nama je uteg pa smo dijelom i zbog toga gubili neke tijesne utakmice, njih najmanje šest otkako sam ja preuzeo momčad. Jedan smo žeton iskoristili no plan nam je pokušati dovesti pojačanje - rekao je Turić.