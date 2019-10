Vrijedi li te novce? Vlada RH s čak 15 milijuna kuna jamči za Hrvatski košarkaški savez

Velika želja predsjednika HKS-a Stojka Vrankovića da u lipnju 2020. Hrvatska bude domaćin jednog od četiriju kvalifikacijskih turnira za Olimpijske igre dobila je potporu u obliku jamstva Vlade RH. Ta je informacija tek danas trebala postati službena, u trenutku kada HKS u Fibu pošalje pismo namjere, no vijest je procurila jer su među onima koji su tu informaciju trebali čuvati neki valjda odveć oduševljeni tom idejom.

Dakle, Vlada RH dala je jamstvo na 2,3 milijuna švicarskih franaka koliko stoji pristojba za kandidaturu. Onima koji ne dobiju turnir vraća se sav iznos, a oni koji budu izabrani vratit će se 300.000.

Premda još nije jasno tko je sve dobio jamstva, u ovoj priči našle su se i Litva, Srbija, Grčka, Kanada i Poljska, a priča se da će se u to upustiti i Rusija i Slovenija. S obzirom na to da su 2016. uoči Rija bili domaćini kvalifikacija, teško nam je vjerovati da bi Srbi mogli opet dobiti taj turnir, no oni imaju jak lobi u Fiba Worldu pa ni to nije isključeno.

Bude li Hrvatska domaćin natjecanju šest reprezentacija sa svih kontinenata, turnir bi se igrao u splitskoj Spaladium Areni što se čini dobrim izborom. Grad koji je imao trostrukog klupskog prvaka Europe gladan je vrhunske košarke, a s obzirom na blizinu Hercegovine (odakle je nekolicina reprezentativaca) očekuje se i podrška navijača s hrvatskim predznakom iz susjedne nam BiH.

Budući da se Brazil u to neće upuštati (tako nam je rekao njihov izbornik Aco Petrović) i da azijatskim autsajderima domaćinstvo ne može nikako pomoći, može se očekivati da tri ta turnira budu organizirana u Europi.

Bude li sljedećeg mjeseca Hrvatskoj dodijeljeno domaćinstvo, to bi izborniku Veljku Mršiću trebalo olakšati posao oko odaziva naših najboljih košarkaša (posebice NBA-jevaca) koji tako važno natjecanje pred domaćom publikom još nisu igrali.

