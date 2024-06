Vodio ih je Cico Kranjčar, a igrali su Piplica, Bišćan, Poldrugač... Sada najavljuju povratak u elitu

Nogometni klub Samobor prošlu sezonu završio je na devetome mjestu u Trećoj NL Centar, s čak 30 bodova manje od Segeste, koja se plasirala u Drugu ligu. No u Samoboru su odlučili da se za nekoliko sezona pokušaju opet vratiti u najelitniji razred hrvatskog nogometa. Tamo gdje su igrali 1996. godine, ali nažalost ostali su samo jednu sezonu. Klub je u svojem rosteru imao igrače s, prije ili kasnije, ukupno 43 nastupa u seniorskim reprezentacijama te više od 50 nastupa u raznim mladim reprezentacijama, vratare Tomislava Piplicu i Dragana Stojkića, a u polju Igora Bišćana, Željka Bogadija, Mislava Bradvića, Antonija Franju, Ivicu Kuleševića, Dalibora Poldrugača, Fatmira Vatu, Miroslava Vukića, Klaudija Vukovića i ostale pa i dalje ostaje enigma kako je ispao iz lige.

Nakon 13,5 godina u Rudešu i nakon godinu dana stanke, posao sportskog direktora i voditelja škole nogometa NK Samobor preuzeo je Dražen Koštro. Kao voditelj omladinske škole uveo je Rudeš u svim mlađim dobnim skupinama u Prvu HNL.

– Došlo je do zasićenja u Rudešu i uzeo sam stanku za odmor. Nedavno su me nazvala dva glavna sponzora Samobora, Mario Vojvoda i Miroslav Čarapar, predsjednik i dopredsjednik kluba.

Oni su u klubu od 2022. godine. Bio sam s njima na razgovoru i vidjeli su u meni osobu koja je zadužena za struku. Meni je to bilo zanimljivo jer je Samobor jedan od najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj, to je kraj u kojem ima više od 300 uspješnih poduzeća koja su voljna pomoći klubu. I kada se sve to pokrene, bit će pravi spektakl. Ono što me posebno iznenadilo jest to da klub ima pet vrhunskih travnjaka za treninge. Četiri su u gradu, a jedan je u Samoborskom otoku. To osim Dinama i Zagreba nema nitko u Hrvatskoj – rekao je Koštro.

Znači, prvi cilj u novoj sezoni je plasman u Drugu NL?

– Da, a neki dugoročni plan je plasman u SuperSport HNL, tamo gdje su igrali u vrijeme kada je Marinko Boban bio predsjednik kluba, a Cico Kranjčar trener. Zanimljivo je da ih je u Prvu ligu uveo Ivan Knežević, s kojim sam sve ove godine surađivao u Rudešu. Uostalom, Knežević je mene doveo u Rudeš dok je bio predsjednik kluba – rekao je Koštro.

Glavni trener je Mario Pancirov, s kojim će Samoborci pokušati napredovati u ligu više.

– Sada radimo na dovođenju igrača. Već sam dogovorio neke koji su u prošloj sezoni igrali za Rudeš. Mislim da će nam glavni suparnici za prvo mjesto biti Lučko, Maksimir i Vrapče. Ako uđemo u Drugu NL, morat ćemo napraviti tribinu s 300 natkrivenih sjedalica i proširiti svlačionice.

U tom pogledu iznimno je važna suradnja s gradonačelnicom Samobora Petrom Škrobot. Gradska uprava aktivno je uključena u podršku razvoja sportske infrastrukture u gradu i u planu su daljnja ulaganja te modernizacija sportskih objekata NK Samobor – zaključio je Koštro.

