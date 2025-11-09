Vodi se žestoka borba za naslov svjetskog prvaka, a jedna momčad dominira

Sébastien Ogier i Elfyn Evans vode žestoku borbu za naslov svjetskog prvaka nakon što u subotu, trećeg dana relija u Japanu, Francuz ima prednost od samo 6,5 sekundi pred Velšaninom. Dva Toyotina vozača povećala su prednost u odnosu na suparnike i mogu skupiti još više bodova u nedjelju na događajima “Super Sunday” i “Power Stage”, koji će se dodati njihovu ukupnom broju bodova. Elfyn Evans stigao je u Japan, pretposljednju rundu WRC-a, s 13 bodova prednosti u ukupnom poretku u odnosu na Ogiera.

Jedno natjecanje može donijeti najviše 35 bodova: 25 za ukupnu pobjedu, 5 za “Super Sunday” (na temelju konačnih rezultata etape) i još 5 za “Power Stage”, posljednji specijalni ispit relija, u kojem se dodjeljuju dodatni bodovi petorici najboljih. Velšanin, koji je pobijedio u Japanu 2023. i 2024., cilja na svoj prvi naslov svjetskog prvaka, dok bi 41-godišnji Ogier mogao osvojiti svoju devetu krunu, izjednačen s kolegom Francuzom Sébastienom Loebom.

Dva vodeća vozača iskoristila su blago jesensko vrijeme kako bi dominirali subotnjim etapama na japanskom asfaltu, koji je često bio sklizak od otpalog lišća, posebno na šumovitim dijelovima u prefekturi Aichi nedaleko od planine Fuji. Ogier je pobijedio u posljednje tri etape dana, dok je 36-godišnji Evans bio najbrži u prve dvije. Francuz Adrien Fourmaux (Hyundai) u subotu je završio kao ukupno treći, 23,6 sekundi iza Ogiera i 17,1 sekundi iza Evansa, nakon što je pobijedio u prve dvije etape dana. Aktualni svjetski prvak Thierry Neuville (Hyundai) iz Belgije, koji je prošle godine slavio u Japanu, bio je prisiljen odustati zbog problema s mjenjačem.