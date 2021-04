Bjeličino djelo: Višemilijunske ponude na stolu Osijeka, evo koliko im se nudi i za koga

Sraz Hajduka i Osijeka (20.30 sati) još je jedna važna stanica za rasplet hrvatskog nogometnog prvenstva. Bit će to možda i ključni susret za Osijekove šampionske ambicije.

Kako će se Osijek suprotstaviti Hajduku?

– Pokušat ćemo našom igrom, kao što uvijek igramo. Nećemo se pretjerano prilagođavati protivniku iako je protivnik moćan, dobar, u odličnoj formi. Stabilizirali su se i rezultatski i igrački s tri pojačanja izgledaju potpuno drugačije. S Fossatijem, Kačaniklićem i Livajom. Puno su opasniji i stabilniji. Imamo to sve u glavi. Vjerujem da ćemo uspjeti biti bolji od njih, iako su oni vrlo dobra momčad. Trebat će nam maksimalna fokusiranost da bi pobijedili - ističe Nenad Bjelica.

Komentirao je i milijunske ponude koje je Osijek odbio za neke svoje igrače.

– Za Žapera smo odbili ponudu iz Portugala od četiri milijuna eura. Za Ivušića iz Turske dva milijuna eura, za Miereza iz Rusije šest milijuna eura. Odbijamo ponude jer nemamo potrebu prodavati.

Osvrnuo se i na medijski tretman.

– Ovo je momčad koja igra povijesnu sezonu HNL-a. Čitajte novine pa ćete vidjeti što se piše o ovoj sezoni. Ako treba netko pod navodnicima biti pokojnik, neka ja to budem. Izgleda da, kad pobjeđujemo, sve je OK, a kada remiziramo, dobijemo duplericu u novinama i ispada da uvijek Bjelica gubi bodove. Bjelica nije NK Osijek. Osijek je jedna institucija koja postoji jako puno godina i postojat će i nakon Bjelice. Gubi i pobjeđuje NK Osijek. To što se o tim igračima koji ostvaruju povijesne rezultate ne može napisati baš ništa... Po tome cijela javnost misli da ovdje postoji samo Nenad Bjelica. Ispada da samo Nenad Bjelica iskače iz paštete. Meni publicitet ne treba – zaključio je Bjelica.

Hajdukov trener Paolo Tramezzani na svoj je način prokomentirao nadolazeću utakmicu.

– Za mene je Osijek odlična momčad. U prvenstvu rade sjajne stvari ove sezone i po mom mišljenju imaju najboljeg trenera u HNL-u. To je dokazao u više navrata i čestitam mu na tome. Pohvalio bih i svoje igrače na onome što rade u posljednjim utakmicama. Za nas je ovo važna utakmica, kao što su bile i one prije. Znamo da nas čeka težak protivnik koji dolazi u našu kuću kako bi produžio snove o osvajanju prvenstva. Moramo biti vrlo oprezni, a uz to nastojati odigrati našu igru s kvalitetom koju imamo, a koju su igrači pokazali u zadnje vrijeme. Uz to moramo biti bolji u nekim segmentima. Želim da ovu utakmicu budemo opušteni i neopterećeni. Sve utakmice su važne, a kako se prvenstvu bliži kraj, značaj je sve veći - kazao je Hajdukov trener.