VIDEO Večernjakov novinar iz Rotterdama: Dalić je prvi put rekao jednu stvar. I potpuno je u pravu

Večernjakov novinar Tomislav Dasović ovih se dana nalazi u Rotterdamu gdje izvještava o velikom uspjehu hrvatske reprezentacije i plasmanu u finale Lige nacija. Hrvoje Delač razgovarao je s Dasovićem koji nam je iz hotela hrvatske reprezentacije prenio dojmove iz Nizozemske.

- Nizozemci odavno nisu doživjeli da na njihovom terenu netko toliko dominira, a znamo kakvu oni reprezentaciju imaju. Ovu bih utakmicu svrstao među naše najveće utakmice u povijesti. Ipak, smatram da je Hrvatska na SP-ima ostvarila naše najveće pobjede - protiv Njemačke, Nizozemske, Engleske, Brazila... No, u Uefinim natjecanjima ovo je naša najveća pobjedama. Donijela nam je finale, ali nadam se da nećemo na tome ostati i da ćemo nakon nedjelje govoriti o novoj najvećoj pobjedi Hrvatske - rekao je Dasović.

Dalić je opet pogodio s Brunom Petkovićem.

- Petković je igrač visoke klase, pravi centarfor i s njim treba samo znati. Vratio je Daliću na najbolji način na povjerenje.

Kakav je izbornik nakon utakmice?

- Izbornik je staložen, smiren, nimalo euforičan. Naravno, presretan je zbog plasmana. No, prvi put čujemo od njega da Hrvatska želi zato. Mogao je to reći i u Kataru, no sad je to prvi put javno rekao. Dalić smatra da je ovo najveća reprezentacija koju je Hrvatska imala.

Luka Modrić je opet bio maestralan.

- Modrić najemotivnije prima ovacije publike koje je doživio jučer u Rotterdamu. 20 tisuća ljudi ga je ispratilo, a on je bio istinski ganut i dječački ushićen. Mislim da mu je ovo jedna od najdražih pobjeda u karijeri. Za dobrobit reprezentacije bi bilo najbolje da on nakon Lige nacija nastavi igrati za reprezentaciju jer se on u tom dresu najbolje osjeća. Najviše bih volio da Hrvatska osvoji Ligu nacija zbog Luke Modrića.

Navijači?

- Navijanje je bilo za čistu desetku. Iskusni Nikša Martinac iz HNS-a kaže da je ovo bilo najbolje ozračje koje su naši navijači ikada stvorili. Interes za finale je ogroman i očekuje se možda i 25 tisuća navijača. Treba naglasiti i da jučer nije zabilježen ni najmanji incident.

Je li vrijeme da vatreni konačno osvoje zlato?

- Finale možemo gledati na način da Hrvatskoj nije potreban imperativ ni pritisak jer je napravila puno ulaskom u finale. Drugi pogled na finale, koji i ja podržavam, je to da Hrvatska s punim pravom može računati na zlato. Hrvatska u taj finale ulazi kao favorit jer smatram da imamo najbolju reprezentaciju na Final Fouru i od toga ne treba bježati. Mi smo nakon Francuske, koje ovdje nema, najbolja reprezentacija. Čvrsto vjerujem u to da Hrvatska ima snage i moći osvojiti Ligu nacija.

