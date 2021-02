OPROŠTAJ OD SARAČEVIĆA

VIDEO Tuga obavila Koprivnicu: Uz večernja zvona zaklopio si oči...

U Knjigu žalosti Hrvatskog rukometnog saveza moći će se upisati 23. veljače od 10:00 do 14:00 sati, u prostorijama HRS-a, Metalčeva 5 / 3. kat, dok je knjiga žalosti Rukometnog kluba Podravka Vegeta otvorena u ponedjeljak od 16:00 do 19:00 sati i utorak od 10:00 do 16:00 sati u Sportskoj dvorani Gimnazije Fran Galović