VIDEO Svjetski prvak jedva preživio ovaj pad, a sad ga čeka dugotrajan oporavak

Aktualni svjetski prvak u cestovnom biciklizmu, Francuz Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl) u padu koji je doživio tijekom utrke Liege-Bastogne-Liege u nedjelju zadobio je teške ozljede koje će ga na više mjeseci odvojiti od utrka.

Uz slomljeno rame, Alaphilippeu su slomljena i dva rebra koja su prouzrokovala pneumotoraks, pa je gotovo sigurno da ove sezone neće biti u stanju nastupiti na "Tour de Franceu" u srpnju, utrci na kojoj je 2019. godine oduševljavao svoje sunarodnjake državši vodstvo u ukupnom redosliejdu gotovo dva tjedna prije no što ga je izgubio dva dana prije završetka.

Foto: Lairys Laurent/ABACA Julian Alaphilippe of Quick-Step Alpha Vinyl Team During the Tour de la Provence 2022, Cycling race stage 2, Arles - Manosque (187,1 Km) on February 12, 2022 in Manosque, France - Photo Laurent Lairys /

Alaphilippeu je ovime ugrožena i priprema za obranu naslova svjetskog prvaka, kojega je osvajao 2020. i 2021. godine iako će se SP u australskom Wollongongu održati tek u drugoj polovici rujna.

Pad na Liege-Bastogne-Liege, koji se dogodio pri velikoj brzini 60-ak kilometara prije cilja, samo je jedan od pehova za Alaphilippea tijekom ovoga proljeća iako ovaj pad nije bio njegova krivica. No, početkom ožujka je pao tijekom utrke Strade Bianche zbog kojeg je morao pauzirati nekolko tjedana, dok je prije nekoliko dana pao i tijekom utrke Brabantijse Pijl, tada bez težih posljedica.