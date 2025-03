VIDEO Strašna tučnjava BBB-a i Tornada, jedan čovjek ostao nepomično ležati

Uoči utakmice 25. kola SuperSport HNL-a između Slaven Belupa i Dinama (0:1), na autocesti je došlo do sukoba navijača.

U incidentu su sudjelovali Bad Blue Boysi i Tornado, navijačka skupina Zadra, koji su putovali na košarkašku utakmicu u Osijek.

Žestoka tučnjava odvijala se uz autocestu, a snimka koja se brzo proširila društvenim mrežama prikazuje jednog navijača kako nepomično leži na zaustavnoj traci.

Na kratkoj snimci vidi se nekoliko fizičkih obračuna koje su snimili putnici na autocesti.

09.03.2025🇭🇷 Dinamo Zagreb (BBB) attacked Tornado Zadar on the highway, win Dinamo Zagreb (BBB), click here for more: https://t.co/BIsynv1kta pic.twitter.com/Zhw6rD8dTU