Hrvatski par poražen u trileru Svjetskog kupa, nismo uspjeli 'slomiti' Japance

Boris Krčmar i Pero Ljubić upisali su poraz na startu Svjetskog ekipnog kupa Frankfurtu. U prvom meču skupine naš dvojac pobijeđen je od Japanaca Azemota i Gotoa – 3:4. Vodila je naša kombinacija s 3:1 i trebala im je još samo jedan leg za konačnu pobjedu. Naime, pobjeđuje ona reprezentacija koja prva osvoji četiri boda. S prosjekom 80.62 i izlascima 3/11 teško je bilo pobijediti. Unatoč lošijoj igri, pogotovo Ljubića, imali su nekoliko prilika da upišemo pobjedu. No, kad je trebalo gađati izlaz dogodio bi se promašaj. Japancu su strpljivo čekali svoju priliku i iz izgubljenog meča došli su do velike pobjede.

Naši nisu mogli uhvatiti ritam bacanja na početku, bacanja preko 100 nisu postojala, a onda su i promašili naši pikadisti tri strelice na D10 i izgubili prednost prvog bacanja. No, ispravili su to u drugom gemu kad su izašli na 83 dok su Japanci čekali na ‘laganih’ 32. I tad je izgledalo kao da je krenulo. Autoritativno su otišli na 2-1 pa i na 3-1 uz male poteškoće na izlasku, ali onda nisu uspjeli kapitalizirati dva gema prednosti. Bili su samo na gem do pobjede, imali priliku izaći na 76, ali nisu uspjeli. U idućem gemu su im Japanci izjednačili ‘pred nosom’, a sve se to otkotrljalo u sedmi gem.

Sad Hrvatskoj treba pobjeda Švicarske protiv Japana i ‘gaženje’ Švicarske za prolazak skupine... Oba meča igraju se u petak. Prvo će naš par u 12 sati igrati protiv Bellmointa i Fehlmanna, a onda će Švicarci igrat protiv Japanaca kasno navečer. Jasno, ako izgubimo onda sigurno nećemo proći u eliminacije. A lani smo umalo igrali u četvrtfinalu, a tada je uz Krćmara igrao Romeo Grbavac.