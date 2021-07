VIDEO Rasizam bi Barcelonu mogao skupo koštati! 'Koliko ružnih lica. Izgledaju poput svinja'

Antoine Griezmann i Ousmane Dembele snimljeni su kako na rasistički način ismijavaju osoblje japanskog hotela prije dvije godine, za što su se ispričali, ali svejedno je skupo koštalo.

Barem Griezmanna, koji je ostao bez unosnog ugovora s japanskim Konamijem, čije je bio zaštitno lice i otprije mjesec dana Yu-Gi-Oh! ambasador.

Ujedno, kompanija Rakuten traži objašnjenja o događaju od Barcelone, čiji je veliki sponzor, što potvrđuje činjenica da se nalazi na dresu tog španjolskog kluba.

- Oduvijek sam bio protiv bilo kojeg vida diskriminacije. U posljednjih nekoliko dana neki ljudi su me željeli predstaviti kao čovjeka kakav nisam. Čvrsto odbacujem optužbe na moj račun i ispričavam se ako sam uvrijedio svoje prijatelje i ljude iz Japana - stoji u Griezmannovoj isprici.

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej