VIDEO Policija pretukla i uhitila bivšeg srpskog reprezentativca, snimka se masovno širi

Nekadašnji srpski reprezentativac u hrvanju, rodom Gruzijac Zurab Datunašvili uhićen je u četvrtak u masovnim prosvjedima u Tbilisiju, prijestolnici Gruzije. Na društvenim mrežama procurio je video uhićenja koji se vrlo brzo počeo dijeliti po srpskim kanalima. Datunašvili je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine osvojio brončanu medalju.

Policajci su ga prije uhićenja i premlatili, a ustanovljeno je da je prilikom dolaska u policijsku postaju imao ozljede vrata i gornjeg dijela tijela. Datunašvili ovaj dan neće pamtiti po dobrome, a snimke s društvenih mreža pokazuju kroz što je sve prošao. Na njega je nasrnulo nekoliko policajaca, jedva su ga svladali.

Inače, Datunašvili je od početaka prosvjeda u Gruziji prokazan kao jedan od vođa okupljanja. Nekoliko je osoba ozljeđeno, a dvadesetak ih je zatražilo liječničku pomoć. Razlog prosvjeda je odluka gruzijske vlade da odgodi proces pridruživanja Europskoj uniji do 2028. godine.

🇬🇪🇪🇺Moment of detention of two-time world wrestling champion Zurab Datunashvili in Tbilisi, openly supporting protests and participating in rallies

Zurab Datunashvili, 32, is a three-time European champion, two-time world champion, and bronze medalist at the 2020 Summer Olympics.