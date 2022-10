VIDEO Pogledajte spornu situaciju za penal, je li Dinamo oštećen?

U susretu 3. kola E skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je na gostovanju kod austrijskog prvaka RB Salzburga izgubio sa 0-1.

Igrala se 68. minuta utakmice trećeg kola Lige prvaka između Salzburga i Dinama kada je latvijski sudac Andris Treimanis pokazao na bijelu točku poslije prekršaja Sadegha Moharramija nad Andreasom Ulmerom.

Nakon lijepog proigravanja prema lijevoj strani Ulmer se ubacio ispred Dinamovog desnog beka i Moharrami je naslonio ruku na Ulmera te ga je sapleo, a sudac nije dvojio i sudio je kazneni udarac za domaćine.



Siguran izvođač bio je Noah Okafor koji je poslao loptu u jednu stranu, a vratar Dinama Dominik Livaković bacio se u drugu.

Je li Dinamo oštećen u Salzburgu? Apsolutno, to nije bila situacija za penal. 44,59% +

Bilo je kontakta, ali sudac je preoštro reagirao. 20,31% +

Ne, čisti penal, sudac je dobro procijenio. 35,10% +

Dinamo je doživio i drugi poraz u Ligi prvaka, no dojam je da do njega u Salzburgu ne bi došlo da je hrvatski prvak igrao barem malo hrabrije. Austrijanci nisu odigrali ništa posebno, ali su iskoristili loš period Dinamove igre polovicom drugog dijela i došli do prve pobjede u skupini.

Za sedam dana hrvatski i austrijski prvak će imati uzvrat na stadionu Maksimir.U drugom susretu iz skupine večeras se na Stamford Bridgeu sastaju Chelsea i Milan.

Nakon nepotpunog trećeg kola na vrhu ljestvice je RB Salzburg s pet bodova, Milan ima četiri, Dinamo tri, a Chelsea jedan bod.