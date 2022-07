Mektić nakon drame na Wimbledonu: Bila su to dva najemotivnija meča u mom život

Nikola Mektić i Mate Pavić nisu uspjeli obraniti naslov u Wimbledonu, iako su u finalnom dvoboju protiv Australaca Ebdena i Purcella pružili sve što su mogli, pa i više toga. Naš je dvojac, naime, bio vidljivo hendikepiran jer je praktično finale odigrao s trima rukama, budući da je Mate igrao ozlijeđen.

Zbog frakture kosti u zapešću desne ruke tom se rukom uopće nije mogao koristiti, pa iako je ljevak to mu je bio veliki hendikep. Podsjetio nas je takav na Janicu Kostelić kad je ono na Sljemenu skijala bez štapa... Na kraju velike borbe koja je trajala četiri sata i 10 minuta jednoruki Mate i dvoruki Nikola morali su priznati poraz - 6:7 (5), 7:6 (3), 6:4, 4:6, 6:7 (2:10). Šteta je što su naši propustili break prednosti u odlučujućem setu.

Foto: Sportklub

No, da je Mate bio zdrav, uvjereni smo da bi naši dobili ovaj meč bez velikih teškoća. Ali, svaka čast Paviću na herojskoj borbi s takvim hendikepom.

- Teško je, 6:7 u petom setu... Moram čestitati dečkima na tituli, imali su nevjerojatan turnir, toliko su se puta vraćali i nakon meč-lopti, nakon 1:2 u setovima, igrali su na sjajnom nivou. Svaka im čast. Koliko god je teško, ponosan sam na zadnja dva meča. Bila su to dva najemotivnija meča u mom životu - rekao je Mektić.

Pavić se osvrnuo na svoju ozljedu.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 9, 2022 Croatia's Nikola Mektic and Mate Pavic in action during their men's doubles final against Australia's Matthew Ebden and Max Purcell REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Dogodilo se to u prvom setu polufinala, fraktura kosti. Bilo je jako teško igrati s time dva meča. Bili smo blizu, frustrirajuće je. Nisam bio na 100 posto, no oni su zaslužili pobijediti, dobili su nekoliko mečeva preokretima, a mi možemo biti ponosni kako smo odigrali zadnja dva meča - rekao je i za kraj poručio:

- Želim zahvaliti svima u kutu: obitelji, djevojci, sestri. Navijali su i učinili ovo najboljim trenucima karijere. Jako smo ponosni.