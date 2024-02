VIDEO Pašalić je postao najopasniji veznjak Italije. Pogledajte njegovu novu majstoriju

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić, jedan je od strijelaca u pobjedi Atalante nad Lazijom 3:1. Nakon ubačaja i lijepog dodavanja Giorgija Scalvinija glavom, vatreni je prsima prihvatio loptu pa iz okreta opalio te ostavio bespomoćnim vratara rimske momčadi. Snimku pogotka pogledajte OVDJE .

Atalanta je tako ušla u vodstvo već u 13. minuti, a za povećanje je zabio Charles De Ketelaere iz kaznenog udarca. Belgijski nogometaš je ponovo zabio u 73. minuti, a utješni pogodak Laziju donio je Ciro Immobile iz penala u 84. minuti.

Pašaliću je ovo bio treći pogodak u ovoj sezoni Serie A. U svojih 20 nastupa upisao je još dvije asistencije. Međutim, ovo je njegov 41. gol u prvom razredu talijanskog nogometa. Do njegovog dolaska u Atalantu u sezoni 2018/19. niti jedan vezni igrač lige nije zabio više golova.

41 - Midfielders with the most goals in Serie A since 2018/19 (Pasalic first season with Atalanta):



41 - Mario #Pasalic 🇭🇷

40 - Sergej Milinkovic-Savic 🇷🇸

36 - Josip Ilicic 🇸🇮

35 - Hakan Çalhanoglu 🇹🇷

33 - Luis Alberto 🇪🇸



Insertion.#AtalantaLazio