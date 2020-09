VIDEO Ovo je potez zbog kojeg je Đoković izbačen s US Opena: Je li ovakva kazna pretjerana?

Novak Đoković izbačen je s US Opena u prvom setu meča osmine finala protiv Španjolca Pabla Carrena-Buste.

Srpski tenisač je za vrijeme meča bez gledanja udario jednu lopticu sa strane koja je pogodila linijsku sutkinju u glavu. Ona je potom pala na tlo i izgledalo je kao da ima poteškoća s disanjem.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball.



