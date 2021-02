VIDEO Otkrivena snimka Maradoninog liječnika: Debeli odlazi kvr*gu, kretenu...'

Diego Armando Maradona preminuo je pred kraj grozne 2020. godine koja je uzela brojne velikane.

Razlog? Govorilo se o zastoju srca.

Krivac? Liječnik,Leopoldo Luque.

Upravo je Leopoldo u glasovnoj poruci razgovarao s psihijatricom Augustinom Cocachov nakon što je umro legendarni nogometaš, a argentinski Infobae dao je prijepis i videozapis.

I ova je snimka jedan od razloga zašo su Diegova psihijatrica i liječnik pod istragom policije kako bi se utvrdilo koliko oni imaju direktne veze s njegovom smrću.

- Ne brini, upravo sam na autoputu, kažeš da se čini da je mrtav? Objavi da je mrtav. Barrio San Andrés, moraš to napraviti, znaš onu ulicu kojom stalno idemo? Idi njome do Italije i doći ćeš do Santa Maríe de Tigre - čuje se glas na snimci koju su objavili Argentinci, a Maradonin liječnik je nakon toga rekao:

- Da, kretenu, čini se da ima srčani udar i da debeli odlazi kvragu. Nemamo pojma što je dovraga učinio, na putu sam, dolazim.

🟣 #Argentina 🇦🇷#Maradona

TREMENDAS AFIRMACIONES

“Si boludo, el gordo se va a cagar muriendo”, uno de los tremendos audios del Dr. Leopoldo Luque, minutos antes de la muerte de Diego Maradona - (@Noticias24Arg) https://t.co/cSOBTI6wsi — #Noticias24arg (@Noticias24Arg) January 31, 2021

- U ovom trenutku je s timom u hitnoj, oživljavaju ga, ali nemaju velike šanse. Hitna je zakasnila deset ili petnaest minuta - napisala je psihijatrica, a na sve joj je odgovorio Luque:

- Ušli smo u sobu, a Diego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo ga oživjeti i podići mu temperaturu, ali nismo uspjeli. Napustio sam sobu, ništa mi ne govore pa sam otišao. To je to. Augustina, to je ono što smo morali učiniti. Obitelj je bila svjesna svega, razgovarali smo.

Istraga je u tijeku, a u kojem je točno trenutku ovo sve poslano, je li Diego tada još bio živ ili ne, teško je procijeniti.