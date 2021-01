VIDEO Mamić nakon poraza spomenuo 'tankiranje': Ne vjerujem da je to ovdje bio slučaj

Nogometaši Šibenika su u susretu 18. kola Prve HNL iznenadili vodeći Dinamo svladavši ga u Maksimiru sa 2:1 (1:1). Susret je prokomentirao trener Zoran Mamić:

- Čestitke Šibeniku na pobjedi, igrali su jako dobro, zabili su dva gola i na kraju zasluženo pobijedili. Mi nismo bili onakvi kakvi smo trebali i bez obzira na to što smo to naglašavali prije samog izlaska na teren, po n-ti put ponavlja se naš ulazak u utakmicu.

Opet smo došli u nedostatak tog jednog gola, primili smo gol pa smo morali stizati rezultat. U prvom poluvremenu smo i stvarali neke dobre situacije oko 16 metara Šibenika, ali nažalost nismo to iskoristili. Drugo je poluvrijeme bilo rastrgano i izmjene nam nisu puno donijele. Moramo izvući pouke iz toge.

Stalno govorimo da nema labavo protiv niti jednog protivnika. Ne mislim da je netko išao namjerno nešto 'tankirati'. Je li to malo umora, dekoncentracije i taj ritam utakmica pa na kraju dođe do poraza koji naravno nije bio planiran i koji je razočaravajući za nas. Dinamo je na domaćem terenu od tri utakmice izgubio dvije, ne znam kada se to dogodilo. Eto i to smo doživjeli.

Nema previše vremena za neke velike analize, zbog iscrpnog ritma utakmica?

- Da, teško je, već u utorak igramo protiv Lokomotive. Pokušat ćemo se odmoriti i spremiti što bolje možemo i da ispravimo ovo što smo danas uprskali.

Što je sada najvažniji zadatak?

- Nema neke čarolije ili magije. Treba biti svjestan i reći u svlačionici što je, a što nije dobro. Trebamo okrenuti novu stranicu i kao što sam rekao tisuću puta u sportu - sutra je novi dan i moramo ići dalje. Moramo dizati nivo igre jer ako bude ovako imat ćemo problema.