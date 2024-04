VIDEO Liverpool doživio potop i debakl na Anfieldu. Pašalić zabio u velikoj pobjedi Atalante

Nogometaši Atalante napravili su veliki korak prema plasmanu u polufinale Europske lige nakon što su u prvom susretu četvrtfinala na Anfieldu pobijedili Liverpool sa 3-0 uz pogodak hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića. Golove za momčad iz Bergama zabili su Gianluca Scamacca (38, 60) i Mario Pašalić (83). Pašalićev pogodak pogledajte OVDJE. Atalanta je ovom pobjedom prekinula Liverpoolov niz bez poraza na Anfieldu koji je trajao čak 33 utakmice. Posljednji domaći poraz "Redsi" su doživjeli u veljači prošle godine od Real Madrida (2-5) u Ligi prvaka, a potom su spojili 28 pobjeda i pet remija.

Atalanta je mogla do prednosti već u trećeoj minuti, no udarac hrvatskog nogometaša je sjajno obranio Caoimhin Kelleher. "Redsi" su uzvratili u četvrtoj minuti preko Darwina Nuneza, te minutu kasnije preko Alexisa Mac Allistera, no obojica su bila neprecizna. Nunez je u 15. minuti imao novu priliku, ali bez promjene rezultata. Najbolju priliku u prvom poluvremenu Liverpool je imao u 27. minuti, pucao je Harvey Elliott, ali je njegov udarac prvo završio u gredi, pa u vratnici. Gosti su poveli u 38. minuti nakon brze kontre, Davide Zappacosta je sjajno povukao asistiravši Gianluci Scamacci koji je pogodio za 1-0.

Liverpool je u drugom poluvremenu pojačao pritisak, ušli su Salah, Szoboszlai i Diaz, no drugi gol na utakmici ponovo su zabili gosti. De Ketelaer je u 60. minuti ubacio s desne strane, a Scamacca lijepo pogodio za 2-0 i svoj drugi gol na utakmici. Šest minuta kasnije moglo je biti i 3-0, ali Teun Koopmeiners nije dobro zahvatio loptu. Konačnih 3-0 postavio je Pašalić u 83. minuti pospremivši odbijanac u mrežu. Ponovo je u jednoj od glavnih uloga bio Scamacca odlično "podvalivši" do Edersona koji je pucao, Kelleher je obranio, a hrvatski reprezentativac pospremio loptu u mrežu za veliku pobjedu talijanskog sastava.

Solidnu prednost uoči uzvrata ima i Bayer Leverkusen koji je pobijedio West Ham United sa 2-0 postigavši oba gola u samoj završnici utakmice. Strijelci su bili Jonas Hofmann (83) i Victor Boniface (90+1). Lider njemačkog prvenstva je protiv posljednjeg pobjednika Konferencijske lige dominirao cijeli susret. "Apotekari" su imali 65 posto posjeda lopte te čak 32 udarca prema suparničkim vratima. Lukasz Fabianski je branio sjajno, no u završnici je dva puta pokleknuo.

Bayeru je to bila 42. utakmica ove sezone u svim natjecanjima bez poraza. Josip Stanišić je igrao za domaćine do 67. minute. U talijanskom obračunu Roma je na San Siru porazila Milan sa 1-0, a gol odluke zabio je Gianluca Mancini u 17. minuti. Milan je dobio oba ligaška susreta ove sezone, a do ove utakmice izgubio je samo jednu od posljednjih 13 međusobnih ogleda.

U posljednem susretu večeri Benfica je pobijedila Marseillle sa 2-1. Portugalski sastav je poveo 2-0 golovima Rafe Silve (16) i Angela di Marije (52), a za OM je zabio Pierre-Emerick Aubameyang (67). Uzvratni susreti su 18. travnja.