VIDEO Livaja će sanjati Banića, opet mu je obranio penal, pogledajte trenutak odluke u Gorici

Nogometaši Hajduka nisu uspjeli doći do bod(ov)a u dvoboju 16. kola HNL-a protiv Gorice. Iako su se navijači splitskog kluba nadali da bi izabranici Gennara Gattusa mogli iskoristiti novi kiks Dinama, to se nije dogodilo. Pogodak odluke u 50. minuti zabio je Krešimir Krizmanić. Iako je Hajduk stvarao prilike, a u posljednjih 20 minuta nije se izlazilo iz domaćeg šesnaesterca, gola nije bilo u mreži Gorice.

Za to je svakako najzaslužniji vratar Ivan Banić. Mnoštvo dobrih obrana ukrasio je u 95. minuti kada je obranio udarac s bijele točke Marku Livaji. Livaja je gađao plasiranu loptu, u desnu vratarevu stranu, ali Banić je to pročitao. Nije ovo bio prvi puta da je Banić obranio Livaji kazneni udarac, a to znači da je Hajduk prosuo jedan bod prednosti nad Dinamom na ljestvici. Sada splitska momčad ima tri boda prednosti nad Rijekom, koja je može prestići pobijedi li sutra u Šibeniku, odnosno šest nad Dinamom.

U završnih desetak minuta igralo se gotovo cijelo vrijeme u velikogoričkom šesnaestercu. Prvo je u 81. minuti odlično pucao Durdov, ali je jednako dobro intervenirao Banić. Trajkovski je u 85. uputio poluvolej s pet metara, ali nije bio precizan.

Sve je moglo biti gotovo u 88. minuti kada je Gashi, s Rakitićem na leđima, došao sam pred Lučićem, ali je nedostajalo mirnoće i preciznosti u završnici. Potom je Steenvorden spasio Goricu izbacujući loptu skoro s vratarske linije, nakon udarca Durdova.

U nadoknadi je Hajduk dobio savršenu priliku barem da Veliku Goricu napusti bez poraza. Zbog igranja rukom Pavlovića dosuđen je jedanaesterac za Hajduk, ali je domaći junak Banić obranio udarac Livaje i Gorica je mogla početi slaviti.

